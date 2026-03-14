Bất ngờ về hai thủ phạm làm cụt đầu mô hình "Mã đáo thành công"

Ngày 14/3, Công an xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết đã làm rõ vụ việc mô hình "Mã đáo thành công" tại địa phương bị hư hỏng. Theo cơ quan công an, 2 thiếu nhi 7 và 9 tuổi trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo do nhận thức hạn chế đã dùng cán cờ bằng sắt đập phá, lấy chân đạp khiến mô hình ngựa bị cụt đầu, rụng chân. Một số dòng chữ trang trí cũng bị 2 thiếu nhi này phá hỏng.

Qua làm việc, 2 thiếu nhi trên thừa nhận hành vi của mình. Hoàn cảnh các cháu rất khó khăn, thường đi lang thang trong đêm, ít được gia đình theo dõi, quản lý.

Mô hình "Mã đáo thành công" ở xã Lao Bảo bị hư hỏng (Ảnh: Vũ Ngọc).

Công an xã Lao Bảo đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình răn đe, quản lý, giáo dục đối với 2 thiếu nhi này.

Liên quan đến vụ việc, một lãnh đạo xã Lao Bảo thông tin địa phương đang tìm phương án xử lý đối với mô hình "Mã đáo thành công". Xã Lao Bảo sẽ sửa chữa để trưng bày tiếp nếu kinh phí phù hợp hoặc di dời, xử lý để đảm bảo mỹ quan.

Mô hình "Mã đáo thành công" trước khi bị phá hỏng (Ảnh: Nhật Anh).

Như Dân trí thông tin, chiều 11/3, chính quyền xã Lao Bảo phát hiện một số tượng ngựa của mô hình "Mã đáo thành công" trưng bày bên hồ Tâm Thủy bị gãy phần đầu, mất chân, vỡ các chi tiết, biến dạng so với hình dáng ban đầu.

Mô hình "Mã đáo thành công" trưng bày tại xã Lao Bảo từng thu hút sự chú ý của người dân, du khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua. Hình ảnh về đàn ngựa cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được nhiều khen ngợi về tính thẩm mỹ. Việc mô hình bị phá hỏng khiến tổng thể công trình bị ảnh hưởng về mỹ quan, nhiều người dân không khỏi tiếc nuối.