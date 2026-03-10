Chủ đầu tư đốc thúc nhà thầu hoàn thiện cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ban Quản lý dự án 85 (PMU 85, Bộ Xây dựng) vừa có văn bản yêu cầu các nhà thầu khẩn trương tăng cường nhân lực để hoàn thiện dự án thành phần 2 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo chủ đầu tư, gói thầu 10-XL của Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) phải hoàn thành trước ngày 30/4 theo tiến độ hợp đồng điều chỉnh. Tuy nhiên, khối lượng thi công còn lại của CC1 vẫn khá lớn, tập trung ở các nhánh nút giao Tân Hiệp, hệ thống đường gom dân sinh, đường ngang cùng hạng mục thoát nước và an toàn giao thông.

Nút giao Tân Hiệp kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Bến Lức - Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Để đáp ứng mục tiêu thông xe tuyến chính cao tốc trước ngày 31/3 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, PMU 85 yêu cầu nhà thầu CC1 bổ sung nhân lực hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông như hàng rào, tôn lượn sóng, sơn kẻ đường… trước 12/3.

Đồng thời, đơn vị phải khẩn trương hoàn thiện các hạng mục tại cầu vượt ngang Km28+041 và đẩy nhanh thi công đường gom, bảo đảm đủ điều kiện nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác.

Chủ đầu tư cũng yêu cầu nhà thầu tăng ca tại các nhánh đường thuộc nút giao Tân Hiệp để đẩy nhanh khối lượng đắp nền đường, đồng thời sớm hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình phục vụ nghiệm thu dự án trong tháng 3.

Một đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã hoàn thiện (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước đó, PMU 85 có văn bản yêu cầu Tổng Công ty Trường Sơn (nhà thầu tại gói thầu 9-XL) tăng tốc thi công để đáp ứng tiến độ thông xe tuyến chính.

Chủ đầu tư cho biết, nhà thầu Trường Sơn vẫn còn một số hạng mục chưa hoàn thành như móng mặt đường, tường chắn tại nhánh N4 nút giao Long Thành, hệ thống an toàn giao thông, thoát nước và đường gom.

PMU 85 yêu cầu nhà thầu bổ sung nhân lực, máy móc để hoàn thiện các hạng mục này trước 20/3 và hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu công trình.

Cũng tại gói thầu 9-XL, chủ đầu tư yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Miền Trung khẩn trương hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông; bổ sung công nhân hoàn thiện rãnh thoát nước, các tuyến nhánh và đường gom dân sinh. Hồ sơ hoàn thành công trình phải được lập xong trước 16/3 để phục vụ nghiệm thu.

Ban Quản lý dự án 85 cho biết, tiến độ hoàn thành, nghiệm thu dự án rất cấp bách. Do đó, các đơn vị tư vấn giám sát phải tăng cường kiểm tra, kịp thời báo cáo để đảm bảo tiến độ thông xe tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 31/3.