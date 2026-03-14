Vì sao tem kiểm định mới trên kính ô tô không ghi ngày hết hạn?

Chiều 14/3, lý giải về việc mẫu tem kiểm định mới dán trên kính lái ô tô không còn hiển thị dòng thông tin ngày hết hạn đăng kiểm, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết đây là bước thay đổi nằm trong lộ trình bỏ hoàn toàn tem đăng kiểm trên kính xe.

Theo ông An, Cục Đăng kiểm Việt Nam dự kiến đến hết ngày 31/12/2026 sẽ chấm dứt việc sử dụng tem kiểm định dán trên kính lái.

Vì vậy, ở mẫu tem mới được áp dụng hiện nay, cơ quan đăng kiểm đã chủ động bỏ dòng thông tin ngày hết hạn để người dân dần làm quen với sự thay đổi này.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/1/2027, tem đăng kiểm dán trên kính lái ô tô sẽ chính thức bị bãi bỏ hoàn toàn.

Khi đó, việc quản lý thời hạn kiểm định phương tiện sẽ được thực hiện thông qua hệ thống dữ liệu điện tử.

Tem kiểm định mẫu mới chỉ có tháng và năm hết hạn đăng kiểm của xe (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đối với chủ phương tiện, khi gần đến thời điểm xe hết hạn đăng kiểm, Cục Đăng kiểm sẽ gửi thông báo trực tiếp qua số điện thoại để nhắc nhở thực hiện kiểm định theo quy định.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng khi kiểm tra phương tiện sẽ không còn dựa vào tem dán trên kính lái như trước đây. Thay vào đó, việc xác định phương tiện còn hạn đăng kiểm hay không sẽ được thực hiện thông qua hệ thống camera AI kết nối với dữ liệu quản lý đăng kiểm.

“Theo lộ trình, đến ngày 31/12/2026 sẽ chấm dứt tem kiểm định dán trên kính. Từ ngày 1/1/2027, trên kính lái ô tô sẽ không còn bất kỳ loại tem nào”, ông Nguyễn Tô An thông tin.

Ông cho biết thêm, trong thời gian tới cơ quan đăng kiểm sẽ chia sẻ dữ liệu kiểm soát phương tiện với các lực lượng chức năng để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra trên đường.

Thời gian qua, nhiều tài xế quan tâm tới một thay đổi nhỏ trên tem kiểm định mẫu mới áp dụng từ ngày 1/3.

Theo đó, tem kiểm định dán ở góc trên phía bên phụ của kính lái ô tô không còn dòng thông tin ngày hết hạn đăng kiểm cụ thể như mẫu cũ, thay vào đó là thông tin về cơ sở đăng kiểm và mức khí thải của xe.

Nhiều người cho rằng, nếu tài xế không chú ý, chỉ nhìn thông tin tháng và năm trên tem thì ô tô rất dễ bị quá hạn đăng kiểm, dù chỉ quá một ngày cũng có thể bị phạt.