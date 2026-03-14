Sovico xin hướng dẫn phương án thiết kế Metro số 4 TPHCM

Tập đoàn Sovico vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, đề nghị được hướng dẫn việc lập thiết kế trong quá trình nghiên cứu dự án Metro số 4 TPHCM (Đông Thạnh - Hiệp Phước).

Trước đó, Sovico được UBND TPHCM thống nhất phương án đề xuất đầu tư Metro số 4 theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất kết hợp phát triển đô thị theo mô hình TOD.

Hướng tuyến Metro Đông Thạnh - Hiệp Phước (Đồ họa: Ngọc Tân).

Doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi (báo cáo FS) của dự án trong quý I và khởi công xây dựng vào quý I/2027.

Tuy nhiên, khi nghiên cứu các quy định liên quan để lập báo cáo FS, doanh nghiệp gặp vướng mắc trong việc xác định loại thiết kế cần áp dụng trong báo cáo này.

Theo Luật Xây dựng hiện hành, thiết kế xây dựng gồm thiết kế cơ sở trong báo cáo FS và các bước triển khai sau thiết kế cơ sở, gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED). Trong khi đó, Luật Đường sắt 2025 quy định dự án đường sắt có thể lập FEED thay cho thiết kế cơ sở.

Ngoài ra, Nghị quyết 188 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển metro tại Hà Nội và TPHCM cũng cho phép dự án metro được lập thiết kế FEED thay cho thiết kế cơ sở trong báo cáo FS.

Sovico kiến nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn, làm rõ quy trình lập thiết kế áp dụng cho dự án Metro số 4. Doanh nghiệp cũng đề nghị làm rõ việc áp dụng trình tự thiết kế ba bước đối với dự án BT, cũng như quy định về thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đường sắt đô thị.

Theo quy hoạch, tuyến Metro số 4 TPHCM dài 45km, có điểm đầu tại Đông Thạnh (Hóc Môn), kết nối qua sân bay Tân Sơn Nhất, Bến Thành, Nguyễn Hữu Thọ và điểm cuối Khu đô thị Hiệp Phước. Tuyến metro này giữ vai trò là trục xuyên tâm kết nối Bắc - Nam TPHCM.