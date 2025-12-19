Metro Bến Thành - Suối Tiên miễn phí vé dịp Tết Dương lịch 2026

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) cho hay, vào ngày 1/1/2026, tuyến tàu điện Bến Thành - Suối Tiên sẽ miễn phí vé cho hành khách để chào đón Tết Dương lịch 2026.

Hành khách có thể quét căn cước công dân tại cửa hoặc nhận miễn phí vé giấy tại máy bán tự động để đi tàu. Chi phí cho ngày vận hành miễn phí được HURC1 huy động từ nguồn xã hội hóa, và UBND TPHCM đã chấp thuận.

Hành khách mua vé đi metro tại máy bán vé tự động ở TPHCM (Ảnh: Ngọc Tân).

Cũng từ năm 2026, tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên dừng hoàn toàn việc bán vé giấy in mã QR tại quầy có nhân viên phục vụ. Hành khách mua vé tại máy bán vé tự động, sử dụng ví điện tử, thẻ thanh toán hoặc các phương thức khác.

Đồng thời, hành khách sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán khi đi tàu từ ngày 1/1/2026 không bị thu khoản phí xác thực ban đầu (6.000 đồng).

Việc dừng hoạt động quầy bán vé có nhân viên phục vụ là một bước tiến trong quá trình tối ưu hóa công tác vận hành, giảm chi phí nhân sự và tăng mức độ tự động hóa của tuyến metro đầu tiên tại TPHCM.