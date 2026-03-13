Xác minh clip tài xế Range Rover chọc thủng lốp xe máy SH

Sáng 13/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận phản ánh về một vụ việc người lái xe Range Rover có hành vi dừng xe giữa đường, xuống xe dùng vật nhọn chọc thủng lốp xe chiếc Honda SH đang đỗ ven đường.

"Chúng tôi đã tiếp nhận phản ánh của người dân về sự việc trên ứng dụng VNeTraffic. Chúng tôi đang giao các đơn vị chức năng xác minh, xử lý nghiêm vụ việc", vị đại diện Cục CSGT nói.

Hình ảnh tài xế ô tô Range Rover có hành vi chọc thủng 2 lốp xe máy Honda SH (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện video kèm thông tin về vụ việc nói trên.

Theo hình ảnh từ clip, vào lúc 20h58 ngày 12/3, chiếc ô tô nhãn hiệu Range Rover BKS 30H-352.xx đang dừng đỗ trong một con ngõ nhỏ ở Hà Nội, phía bên phải có một nam thanh niên đang dắt một chiếc xe máy Honda SH.

Lúc này, nam thanh niên nói với tài xế ô tô rằng "chủ xe đã khoá cổ chiếc xe máy", sau đó nam thanh niên đi ra và kéo đuôi xe máy lùi lại để tài xế ô tô có thể tiến lên phía trước.

Tuy nhiên sau khi xuống xe, tài xế ô tô đã cầm một vật sắc nhọn và chọc liên tiếp vào 2 bánh xe của chiếc xe máy, sau đó thản nhiên lên xe.