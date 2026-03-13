Điều lãnh đạo sân bay Liên Khương về chỉ huy dự án sân bay Long Thành

Theo báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm, ACV đã kiện toàn bộ máy lãnh đạo Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai).

Cụ thể, doanh nghiệp điều động ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc sân bay Liên Khương (Lâm Đồng), giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, thay ông Nguyễn Tiến Việt.

Việc điều động diễn ra trong bối cảnh lãnh đạo Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành bị khởi tố. Trong khi đó, sân bay Liên Khương đóng cửa trong 6 tháng (từ ngày 4/3) để sửa chữa, nâng cấp đường băng.

Công trường sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Ngoài ra, ACV cũng kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt để ổn định công tác điều hành. Trong đó, ông Đào Việt Dũng, Phó Bí thư chuyên trách phụ trách công tác Đảng của ACV, được giao giữ vị trí Bí thư Đảng ủy thay ông Vũ Thế Phiệt.

Đồng thời, ông Lê Văn Khiên, thành viên hội đồng quản trị, được giao làm người đại diện pháp luật của ACV thay ông Vũ Thế Phiệt. Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Tổng giám đốc ACV, được giao phụ trách ban điều hành thay ông Nguyễn Tiến Việt.

Trước đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT ACV, về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ông Phiệt, Phó Tổng giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt, Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, cũng bị khởi tố với cùng tội danh.

Việc điều động nhân sự được thực hiện trong bối cảnh ACV đang ổn định hoạt động điều hành dự án, bảo đảm quá trình thi công sân bay Long Thành diễn ra liên tục. Doanh nghiệp đã yêu cầu các nhà thầu báo cáo chi tiết tình hình triển khai, đồng thời cam kết tiếp tục thực hiện dự án theo đúng các hợp đồng đã ký kết.

Theo báo cáo, các nhà thầu đã hoàn tất kiện toàn đội ngũ chỉ huy công trường để duy trì tiến độ thi công, quyết tâm tiếp tục thực hiện dự án theo hợp đồng.

Song song với quá trình thi công, ACV cũng đang chuẩn bị cho giai đoạn khai thác sân bay, bao gồm xây dựng mô hình vận hành, hoàn thiện các quy trình khai thác và chiến lược thương mại cho sân bay mới.

Dự án thành phần 3 sân bay Long Thành (nhà ga hành khách và các hạng mục thiết yếu) do ACV làm chủ đầu tư, có tổng vốn sau điều chỉnh là hơn 98.000 tỷ đồng.