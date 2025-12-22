Metro Bến Thành - Tham Lương được kéo dài hơn 200m, điều chỉnh thiết kế ga

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án hướng tuyến, vị trí nhà ga của dự án Metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương.

Theo đó, chiều dài tuyến được điều chỉnh tăng từ 11,042km lên 11,269km. Đoạn đi ngầm dài 9,255km, đoạn chuyển tiếp dài 0,265km, đoạn trên cao dài 0,846km và đoạn đi trên mặt đất vào depot là 0,903km.

Điểm đầu tuyến được kéo dài, đấu nối vào ga Bến Thành của tuyến Metro số 1 để đảm bảo kết nối đồng bộ.

Vị trí ga ngầm Dân Chủ trên tuyến Metro Bến Thành - Tham Lương (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo quy hoạch mạng lưới metro TPHCM, tuyến số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương sẽ giao cắt với tuyến Metro số 3 tại ga Tao Đàn; giao cắt với tuyến số 5 tại ga Bảy Hiền và giao cắt với tuyến số 6 tại ga Bà Quẹo.

Do đó, thiết kế của các nhà ga được hiệu chỉnh để đảm bảo thuận tiện cho hành khách trong việc đi bộ, trung chuyển giữa các tuyến.

Đơn cử, ga Tao Đàn được rút ngắn chiều dài ga còn 244,6m để khách hàng di chuyển thuận tiện hơn đến ke ga Metro số 3. Tại ga Bảy Hiền, phương án điều chỉnh tạo kết nối trực tiếp giữa 2 ke ga của Metro số 2 và Metro số 5.

Ngoài những nội dung hiệu chỉnh nói trên, hướng tuyến dự án cơ bản được giữ nguyên theo quy hoạch hiện hữu, chủ yếu đi ngầm dưới các tuyến đường Phạm Hồng Thái, Cách Mạng Tháng Tám, Trường Chinh...

Dự án đi qua địa bàn 14 phường, gồm: Bến Thành, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Hòa Hưng, Vườn Lài, Nhiêu Lộc, Tân Hòa, Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Đông Hưng Thuận. Trên tuyến có 11 nhà ga (10 ga ngầm, 1 ga trên cao) và depot Tham Lương.

Sơ đồ nhà ga dọc tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương (Đồ họa: Ngà Trịnh).

UBND TPHCM giao Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) xác định tâm quy ước của nhà ga, depot trong hồ sơ dự án để làm cơ sở quy hoạch các khu vực TOD.

MAUR rà soát, đánh giá ảnh hưởng của dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ và các dự án metro khác với phương án hướng tuyến của Metro Bến Thành - Tham Lương.

Đồng thời, chủ đầu tư chịu trách nhiệm báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định việc không tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc của các công trình trên tuyến.