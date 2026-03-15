Người trúng 9 tờ vé số độc đắc ở Tây Ninh mua 2 ô tô tặng chủ quán nhậu

Liên quan đến thông tin nhân viên quán nhậu ở Tây Ninh trúng 9 tờ vé số độc đắc, tối 15/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện quán nhậu cho biết, người trúng giải đã mua ô tô tặng cho ân nhân từng giúp đỡ mình.

Theo người này, anh Phát (nhân viên của quán) trúng 9 vé số độc đắc với tổng giá trị hơn 18 tỷ đồng. Sau khi nhận thưởng, anh đã mua một ô tô tặng vợ chồng chủ quán, một ô tô tặng em gái của chủ quán để bày tỏ cảm ơn trong thời gian làm việc tại đây.

Nhân viên quán nhậu trúng số ở Tây Ninh tặng tiền cho 40 đồng nghiệp sau khi trúng vé số.

Theo đại diện quán, anh Phát là người hiền lành, sống tình cảm. Khi trúng số, anh đã chia sẻ tiền thưởng với nhiều đồng nghiệp làm cùng và dự định tìm hướng đi mới cho bản thân.

Trước đó, chiều 10/3, một cụ bà bán vé số dạo ghé vào quán nơi anh Phát làm việc. Anh đã mua 19 tờ vé số của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre để ủng hộ. Sau khi mua, anh Phát tặng đồng nghiệp 4 tờ và giữ lại 15 tờ.

Đến chiều cùng ngày, các tờ vé số này trúng giải độc đắc và giải "an ủi". Trong đó, anh Phát có 9 vé trúng độc đắc và 6 giải "an ủi". Những đồng nghiệp được anh tặng vé cũng may mắn trúng 2 vé độc đắc.

Sau khi nhận thưởng và trừ thuế, anh Phát nhận hơn 16 tỷ đồng. Từ số tiền này, anh tặng cụ bà bán vé số dạo 100 triệu đồng và chia sẻ cho khoảng 40 đồng nghiệp trong quán, mỗi người từ 10 đến 50 triệu đồng.