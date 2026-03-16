Khi nào công bố kết quả bầu cử, danh sách người trúng cử?

Theo tài liệu hỏi đáp về bầu cử của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, việc công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được Hội đồng Bầu cử Quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 25/3.

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chậm nhất là ngày 25/3 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban bầu cử ở xã, phường, đặc khu căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chậm nhất là ngày 25/3 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Những lá phiếu đầu tiên ở đại ngàn tỉnh Gia Lai (Ảnh: Nhật Trường).

Tính đến 20h ngày 15/3, theo báo cáo, tổng số cử tri của cả nước là 76.516.637; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 76.043.527 (đạt tỷ lệ 99,38%).

Trong đó, Lào Cai là địa phương hoàn thành bầu cử sớm nhất (17h45). Lào Cai cùng với thành phố Huế cũng là 2/34 địa phương đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Đặc biệt, tỉnh Lào Cai có 173 cử tri từ 100 tuổi trở lên (31 cụ ông và 142 cụ bà; có 2 cụ cao tuổi trực tiếp đi bầu cử là cụ ông Giàng Nủ Súa 114 tuổi và cụ bà Sùng Thị Dủ 111 tuổi).

Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết ở nhiều địa phương, cử tri đi bầu đạt tỷ lệ trên 99%, như: Hà Tĩnh 99,99%; Lai Châu: 99,97%; Tuyên Quang: 99,96%; Điện Biên 99,91%; Lạng Sơn: 99,82%; Thái Nguyên: 99,82%; Cà Mau 99,81%; Vĩnh Long: 99,67%; Cần Thơ 99,35%; Nghệ An: 99,34%; Đà Nẵng: 99,92%; Tây Ninh: 99,04%; Gia Lai: 99,02%; Quảng Ngãi: 99,01%…