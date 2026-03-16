TPHCM đề xuất thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ 30/3

UBND TPHCM vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về phương án thông xe cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn từ nút giao Long Thành đến quốc lộ 56 (TP Bà Rịa cũ), vào ngày 30/3.

Theo UBND TPHCM, tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thuộc dự án thành phần 2 và 3, đoạn từ nút giao cao tốc TPHCM - Long Thành đến quốc lộ 56, đã cơ bản hoàn thành.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Ngọc Tân).

Các hạng mục còn lại như hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng, sơn kẻ đường, hộ lan… dự kiến hoàn tất trước ngày 30/3.

Trong khi đó, tuyến quốc lộ 51 đang quá tải, thường xuyên ùn tắc tại các nút giao. Việc sớm đưa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác góp phần giảm tải cho quốc lộ 51, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội cho TPHCM và Đồng Nai.

UBND TPHCM đề xuất cho phép tổ chức thông xe giai đoạn 1 theo phương án: hướng Vũng Tàu đi Long Thành được lưu thông toàn tuyến dài 37,7km, từ quốc lộ 56 đến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Ở chiều ngược lại, xe đi từ Long Thành đến nút giao Hội Bài - Châu Pha với quãng đường khoảng 27,7km, sau đó kết nối vào đường Hội Bài - Châu Pha để ra quốc lộ 51.

Trong giai đoạn đầu, tuyến cao tốc dự kiến cho ô tô con và xe khách dưới 29 chỗ lưu thông. Việc thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được triển khai ở giai đoạn tiếp theo.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn gần nút giao rẽ vào sân bay Long Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

UBND TPHCM cũng đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 85 và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương hoàn thiện dự án thành phần 2, đồng thời hoàn thành hai nhánh đường kết nối với sân bay Long Thành để khai thác đồng bộ vào ngày 30/3.

Ngoài ra, TPHCM đề xuất nghiên cứu phương án tổ chức thu phí tại đầu ra từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây kết nối sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu nhằm phục vụ thông xe.

Như Dân trí đã thông tin, dù chủ đầu tư dự án thành phần 2 và 3 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đều đề xuất lộ trình thông xe, điều này còn phụ thuộc vào Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - đơn vị đang thu phí cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng, VEC cho biết phương án thu phí tạm chưa thể triển khai do hệ thống thu phí kín trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa hoàn thiện. Việc cho xe rẽ từ cao tốc TPHCM - Long Thành vào Biên Hòa - Vũng Tàu có thể dẫn đến thất thoát doanh thu.

Do đó, VEC kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn thiện trạm thu phí của dự án để đảm bảo đủ điều kiện kết nối đồng bộ với hệ thống thu phí của cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.