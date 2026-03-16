Tiến độ sân bay Long Thành sau khi thay lãnh đạo dự án

Sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo dự án, ACV cho biết, hoạt động thi công sân bay Long Thành (Đồng Nai) đang được tiếp tục duy trì với nhiều hạng mục đạt khối lượng lớn.

Theo báo cáo mới nhất, tổng khối lượng thực hiện của dự án thành phần 3 (nhà ga hành khách và các công trình thiết yếu) đạt khoảng 62.774/86.357 tỷ đồng, tương đương 72,69% giá trị hợp đồng. Giá trị giải ngân đạt khoảng 40.654 tỷ đồng, tương đương 47,07%.

Công trường sân bay Long Thành (Ảnh: Nam Anh).

Với hạng mục nhà ga hành khách (gói thầu 5.10), công tác xây thô cơ bản hoàn thành. Các nhà thầu đang triển khai trát tường, sơn, lắp đặt thiết bị và hệ thống cơ điện.

Bên trong nhà ga, việc thi công trần của các công trình thấp tầng đạt khoảng 53% khối lượng; trần áp mái đạt 30%. Công tác hoàn thiện nền sàn đạt khoảng 33% diện tích.

Các thiết bị kỹ thuật như băng tải hành lý, máy soi chiếu, thang cuốn, thang máy và hệ thống dẫn đỗ máy bay đang được lắp đặt đồng loạt.

Ở khu bay, đường cất hạ cánh và hệ thống đường lăn thuộc gói thầu 4.6 đã cơ bản hoàn thành. Hệ thống đường băng đã đón chuyến bay đầu tiên vào cuối năm 2025.

Hạng mục đường cất hạ cánh thứ hai (gói thầu 4.12) được khởi công ngày 30/5/2025 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6. Hiện, nhà thầu thi công xong phần nền đất và đang hoàn thiện lớp bê tông xi măng mặt đường.

Biển chỉ hướng rẽ vào sân bay Long Thành từ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Ngọc Tân).

Về hạ tầng đường bộ, tuyến đường T1 dài 4,28km nối sân bay với quốc lộ 51 đã được thông xe kỹ thuật từ tháng 4/2025. Tuyến T2 kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đang được hoàn thiện hạng mục an toàn giao thông, cây xanh và chiếu sáng; dự kiến về đích trong tháng 3.

Bên cạnh khâu thi công, ACV đã thuê liên danh Incheon Airport (Hàn Quốc) làm tư vấn quản lý khai thác sân bay; doanh nghiệp cũng quyết định thành lập Cảng hàng không quốc tế Long Thành (đơn vị chi nhánh của ACV).

Chủ đầu tư dự án thành phần 3 kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện dự án sân bay Long Thành.

Về các dấu hiệu sai phạm của dự án được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) phát hiện và điều tra, ACV đang bám sát chỉ đạo, hướng dẫn từ nhà chức trách để tiếp tục thực hiện dự án.

Sau khi loạt cán bộ cấp cao bị khởi tố, ACV đã cử ông Vũ Phạm Nguyên An, Giám đốc sân bay Liên Khương (Lâm Đồng), về giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, thay ông Nguyễn Tiến Việt.

Ngoài ra, ACV cũng kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt để ổn định công tác điều hành. Trong đó, ông Đào Việt Dũng, Phó Bí thư chuyên trách phụ trách công tác Đảng của ACV, được giao giữ vị trí Bí thư Đảng ủy thay ông Vũ Thế Phiệt.

Theo báo cáo, các nhà thầu thi công dự án cũng đã hoàn tất kiện toàn đội ngũ chỉ huy công trường để duy trì tiến độ thi công, quyết tâm tiếp tục thực hiện dự án theo hợp đồng.