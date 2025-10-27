Công an thông tin vụ cô gái nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm tử vong

Chiều 27/10, Công an phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) có báo cáo về vụ cô gái nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm rồi đuối nước tử vong.

Theo đó, khoảng 7h ngày 25/10, một số người dân tập thể dục tại khu vực hồ Hoàn Kiếm (vị trí đối diện số 9 Hàng Khay) phát hiện một phụ nữ có biểu hiện không bình thường đang bơi dưới hồ, đã kêu gọi người giúp đỡ. Sau đó, cảnh sát đã liên hệ lực lượng cứu hộ và Trung tâm cấp cứu 115 để hỗ trợ cứu người.

Người đăng tải clip cho rằng cô gái tự đi ra khu vực hồ Hoàn Kiếm rồi tự tử (Ảnh: Cắt từ clip).

Cảnh sát cho biết, lực lượng chức năng cùng người dân đã vận động người phụ nữ nêu trên di chuyển vào bờ, tuy nhiên người này không đi vào mà tiếp tục bơi ra giữa hồ.

Sau đó, Đội viên Đội An ninh trật tự thuộc Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đã cùng với một người đàn ông ngoại quốc bơi ra để cứu người phụ nữ trên, đưa vào bờ.

Nhà chức trách cho hay, thời điểm đó nạn nhân không mặc quần áo, lực lượng cứu hộ và Trung tâm cấp cứu 115 đã sơ cứu nạn nhân tại chỗ và đưa người này đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi.

Sau khi xảy ra sự việc, UBND phường Hoàn Kiếm đã chỉ đạo công an phường phối hợp với các đơn vị chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân, đồng thời xác minh nhân thân, danh tính người bị nạn.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết về việc một cô gái không mặc quần áo, nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm và chết đuối.

Đáng nói, tài khoản đăng tải bài viết cho rằng khi cô gái này nhảy xuống hồ, có nhiều người đứng xem sự việc mà không ai xuống cứu nạn nhân, tới khi cô gái tử vong mới có 2 người xuống vớt cô gái lên bờ.