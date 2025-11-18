Khẩn cấp cứu 11 người đi trên 5 ô tô bị cô lập ở đèo Khánh Lê

Tối 18/11, lãnh đạo UBND xã Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương đang phối hợp cùng lực lượng của Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp cận hiện trường sạt lở trên đèo Khánh Lê, đoạn thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa, để khơi thông đất đá. Cơ quan chức năng xác định 11 người cùng 5 ô tô đang bị cô lập trên đèo, cần được giải cứu.

Lực lượng chức năng khơi thông đất đá để giải cứu người dân bị cô lập trên đèo Khánh Lê (Ảnh: Khánh Vân).

“Hiện tại, 11 người có sức khỏe ổn định. Lực lượng chức năng tiếp tế đồ ăn, nước uống để tài xế sử dụng. Việc khơi thông đất đá đang được triển khai. Dự kiến, việc giải cứu 11 người cùng 5 ô tô hoàn tất vào khoảng 21h hôm nay”, lãnh đạo xã Lạc Dương nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, xác nhận lực lượng chức năng đã tiếp cận được 11 người bị kẹt trên đèo Khánh Lê và đã tiếp tế thực phẩm, nước uống.

“Hiện tại, đèo Khánh Lê xuất hiện nhiều điểm sạt lở, chúng tôi đang huy động lực lượng, máy móc di chuyển đất đá để giải cứu 11 người dân, 5 ô tô. Dự kiến, việc giải cứu hoàn tất vào khuya 18/11 hoặc đến rạng sáng 19/11”, Thượng tá Nguyễn Văn Tiếp nói.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, thông tin, đèo Khánh Lê xuất hiện nhiều điểm sạt lở khiến giao thông huyết mạch Đà Lạt - Nha Trang tê liệt, nhiều phương tiện và người dân bị cô lập.

Trước đó, vụ sạt lở vào đêm 16/11 trên đèo Khánh Lê (đoạn thuộc xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) làm 6 người trên xe khách tử vong.

Trong ngày 17/11, lực lượng chức năng đã phát hiện, giải cứu 9 người dân, di chuyển 4 ô tô mắc kẹt giữa 3 điểm sạt lở trên đèo đến nơi an toàn.