Mưa lịch sử ở Huế gần chạm mốc "mưa một ngày lớn nhất thế giới" năm 1966

Sáng 29/10, lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 22-28/10, khu vực miền Trung chịu tác động tổ hợp hình thái đa thiên tai gồm không khí lạnh ở phía Bắc được tăng cường, hoạt động của bão số 12 (bão Fengshen) sau suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển ven bờ Huế - Đà Nẵng.

Ngoài ra, khu vực trên tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên và nhiễu động trong đới gió Đông kết hợp với địa hình đón gió.

Các hình thái thiên tai trên đã gây mưa rất lớn, đặc biệt tại Huế và Đà Nẵng.

Theo thống kê, tổng lượng mưa phổ biến từ ngày 22/10 đến 4h ngày 29/10 tại Hà Tĩnh, Quảng Trị và Quảng Ngãi lượng mưa phổ biến 200-450mm; Huế 450-900mm; Đà Nẵng 300-600mm.

Đặc biệt có điểm mưa rất lớn như tại Bạch Mã gần 1.740mm trong một ngày, đây là lượng mưa một ngày lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam.

Theo thống kê của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), mưa một ngày lớn nhất thế giới là 1.825mm, đo ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào tháng 1/1966.

Huế chìm trong biển nước nhiều ngày qua (Ảnh: Anh Tuấn).

Dự báo từ sáng sớm 29/10 đến đêm 30/10, khu vực Huế và Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Khu vực Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Dự báo từ ngày 30/10, mưa lớn ở Huế - Quảng Ngãi có khả năng giảm dần.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, lũ trên sông Hương, sông Bồ (Huế) đang xuống chậm, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đang dao động ở mức cao, lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên.

Tính đến nay, đợt lũ này trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt mức lịch sử, cao hơn lũ năm 2020 khoảng 0,01m; lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long thấp hơn lũ lịch sử năm 1999 khoảng 0,76m; lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa thấp hơn lũ lịch sử năm 2009 khoảng 0,59m; lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu thấp hơn lũ năm 2007 khoảng 0,05m và thấp hơn lũ lịch sử năm 1964 khoảng 0,14m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Bồ xuống dưới mức báo động 3 khoảng 0,1m; lũ trên sông Hương xuống chậm và trên báo động 3 khoảng 0,3m; lũ trên sông Vu Gia, Thu Bồn duy trì ở mức cao hơn báo động 3 khoảng 1,2-1,3m; lũ trên sông Trà Khúc lên mức báo động 2-3.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Bồ xuống dưới mức báo động 3 mức 0,6m; lũ trên sông Hương xuống chậm và trên báo động 3 mức 0,2m; lũ sông Vu Gia, Thu Bồn duy trì ở mức cao hơn báo động 3 khoảng 1,1-1,2m; sông Trà Khúc dao động ở mức báo động 2-3.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Huế là 21 xã, Đà Nẵng 67 xã, Quảng Ngãi 30 xã; nguy cơ ngập lụt tại Huế là 28 xã/phường, Đà Nẵng 35 xã/phường, Quảng Ngãi 32 xã phường.

Xem chi tiết các xã, phường nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và nguy cơ ngập lụt tại đây.