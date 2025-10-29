Dự báo Huế và Đà Nẵng có mưa to đến rất to

Sáng 29/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, ngày và đêm nay vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2,0m.

Huế ghi nhận đợt mưa lớn, vượt mức lịch sử ghi nhận tại Việt Nam, gây ngập lụt diện rộng (Ảnh: Vi Thảo).

Nhiều nơi vẫn mưa rất to

Dự báo, từ sáng 29/10 đến đêm 30/10, khu vực TP Huế và Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Khu vực phía Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-140mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm (từ ngày 30/10, mưa lớn ở khu vực từ TP Huế đến Quảng Ngãi có khả năng giảm dần).

Trong 24 giờ tới, dự báo lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục xuống. Mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc sẽ xuống dưới mức báo động 3, trên sông Hương tại trạm Kim Long còn ở trên mức báo động 3.

Lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục dao động ở mức cao và trên báo động 3 khoảng 1,1-1,2m; lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở mức báo động 2-3.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết, ngày 26-28/10 mưa lớn kéo dài, lũ trên các sông lên nhanh đã xảy ra tràn, ngập và sạt lở một số tuyến đê sông, đê cửa sông trên địa bàn các tỉnh Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng.

Cụ thể, tại Quảng Trị đã tràn và ngập tuyến đê bao Hải Lăng (dài hơn 46km), độ sâu ngập trên 0,2-0,5m. Tại Huế đã xảy ra tràn và ngập các tuyến đê cửa sông (bao gồm các tuyến đê tả, hữu sông Hương, đê hữu sông Truồi), độ sâu ngập từ 0,8-1,2m.

Tại Đà Nẵng, tràn và ngập cơ bản 46 tuyến đê sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam cũ, chưa phân cấp, độ sâu ngập trên 0,5m.

Trong ngày 27/10, lũ dâng cao đã xảy ra sạt lở, vỡ đoạn đê bao, bờ bao với chiều dài 20m (chưa được phân cấp là đê) trên tuyến sông Ly Ly, xã Xuân Phú (có nhiệm vụ chống lũ sớm, lũ tiểu mãn bảo vệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lũ chính vụ ở mức cao sẽ tràn đê).

Theo cơ quan chức năng, lượng mưa trong 24 giờ tại Huế đã lập kỷ lục cao nhất lịch sử Việt Nam, có thời điểm đứng thứ nhì thế giới.

Gần 7.100 hộ/21.500 người dân đã được sơ tán

Bộ Quốc phòng đã triển khai trên 15.100 cán bộ, chiến sĩ, 273 phương tiện; Bộ Công an huy động hơn 10.000 cán bộ, chiến sỹ công an, gần 14.800 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở để hỗ trợ nhân dân sơ tán, ứng phó với mưa lũ, ngập lụt.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo tổ chức phân luồng giao thông, huy động lực lượng, phương tiện xử lý ách tắc giao thông.

Nhiều nơi ở Huế chìm trong biển nước nhiều ngày qua (Ảnh: Anh Tuấn).

Trong khi đó, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 10,5 triệu tin cảnh báo và hướng dẫn kỹ năng an toàn trước mưa lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cho người dân các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Các địa phương triển khai biện pháp ứng phó với mưa, lũ và vận hành các hồ chứa giảm lũ cho hạ du, cũng như xử lý, thông tuyến bước đầu tại các điểm sạt lở.

Đến nay, gần 7.100 hộ/21.500 người dân đã được sơ tán khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt ở Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng.

Báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Trị, TP Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Lâm Đồng cho thấy mưa lũ, ngập lụt khiến 3 người chết, 5 người mất tích và 11 người bị thương.

13 nhà ở Đà Nẵng bị sập, cuốn trôi; 60 nhà bị hư hỏng và trên 103.500 nhà bị ngập nước.

Hơn 2.234ha lúa, hoa màu ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng bị ngập, thiệt hại; 550ha cây ăn quả ở Lâm Đồng bị thiệt hại…

11 tuyến đường quốc lộ (9B, 14E, 14H, 15D, 28B, 49, 49B, 49C, đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Hòa Liên, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường Trường Sơn Đông) bị ách tắc do ngập, sạt lở. Hơn 300 vị trí đường giao thông bị sạt lở với khối lượng khoảng 44.800m3.