Nước lũ cuốn trôi 4 tàu cá đang neo đậu ở cửa sông Trà Bồng

Ngày 29/10, ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường, cho biết lũ lớn trên sông Trà Bồng đã cuốn trôi 4 tàu cá đang neo đậu tại cửa sông. Hai trong số các tàu này đã được cứu hộ thành công, trong khi 2 chiếc còn lại bị sóng đánh mắc cạn tại khu vực biển Khe Hai.

Sự việc xảy ra vào trưa cùng ngày khi lũ trên sông Trà Bồng dâng cao đột ngột, dòng nước cuồn cuộn cuốn trôi các tàu cá của ngư dân địa phương.

Một tàu cá bị trôi dạt rồi mắc cạn (Ảnh: Nguyễn Minh).

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Vạn Tường đã khẩn trương đề nghị lực lượng biên phòng hỗ trợ phương tiện ứng cứu. Lực lượng biên phòng đã điều động phương tiện tiếp cận và lai dắt các tàu cá bị trôi dạt vào bờ.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu và dòng chảy phức tạp tại khu vực cửa sông Trà Bồng, lực lượng cứu hộ chỉ lai dắt thành công 2 tàu. Hai tàu còn lại tiếp tục trôi dạt và sau đó mắc cạn tại vùng biển Khe Hai, cách vị trí ban đầu khoảng 3km.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, tính đến 14h ngày 29/10, mực nước lũ trên sông Trà Khúc đã vượt mức báo động 3 gần 1,3m. Trong khi đó, lũ trên sông Trà Bồng và sông Vệ cũng đã đạt mức báo động.