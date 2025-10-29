Nước sông Thu Bồn có thể vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1964

Chiều 29/10, thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, dữ liệu đo được trên sông Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng, cho thấy mực nước tại nhiều nơi đã cao bằng hoặc hơn đỉnh lũ lịch sử năm Giáp Thìn 1964.

Theo dự báo của cơ quan này trong 6-18 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và xuất hiện đỉnh lũ, một số nơi vượt cả các đỉnh lũ lịch sử.

Du khách ở phố cổ Hội An "chạy lụt" (Ảnh: Hoài Sơn).

Dự báo đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa khả năng đạt 10,6-10,80m, trên báo động III 1,60-1,80m và ở mức xấp xỉ lũ lịch sử (năm 2009 là 10,77m).

Trong khi đó, sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt 5,45-5,5m, trên báo động III 1,45-1,5m và ở mức xấp xỉ lũ lịch sử (năm 1964 là 5,48m). Dự báo tại Hội An đạt 3,5m, trên báo động III 1,5m và ở mức cao hơn lũ lịch sử 0,1m (năm 1964 là 3,40m).

Trước đó, mực nước lúc 13h ngày 29/10 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức 10,01m, trên báo động III 1,01m.

Nước sông Thu Bồn sắp chạm mặt đường của cầu Câu Lâu (Ảnh: Hoài Sơn).

Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 17,84m, trên báo động III 2,84m; tại Giao Thủy ở mức 9,38m, trên báo động III 0,58m; tại Câu Lâu ở mức 5,17m, trên báo động III 1,17m; tại Hội An ở mức 2,99m, trên báo động III 0,99m.

Mực nước sông Hàn tại Cẩm Lệ ở mức 2,73m, trên báo động III 0,23m. Mực nước sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ ở mức 2,44m, trên báo động II 0,24m.

Dự báo, trong 18-24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn xuống chậm, nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Ngập lụt sâu diện rộng tiếp tục diễn ra tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng ở các khu đô thị Đà Nẵng.