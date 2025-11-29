Huy động tối đa nguồn lực thi công tháp không lưu sân bay Long Thành

Ngày 29/11, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cùng các nhà thầu bắt đầu thực hiện thi công cao điểm “20 ngày về đích” tại dự án tháp không lưu và các công trình quản lý bay tại sân bay Long Thành.

Phong trào nhằm cụ thể hóa yêu cầu hoàn thành dự án thành phần 2 đúng tiến độ, bảo đảm sẵn sàng phục vụ chuyến bay kỹ thuật vào ngày 15/12 và hoàn thành toàn bộ vào ngày 19/12.

Theo ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM, dự án thành phần 2 là mắt xích quan trọng trong hệ thống điều hành bay quốc gia, đồng thời đề nghị các đơn vị tuyệt đối tuân thủ kỷ luật tiến độ, chất lượng, an toàn, coi phong trào “20 ngày về đích” là đợt tăng tốc cuối để đưa công trình về đích đúng cam kết.

Các đơn vị ký giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra (Ảnh: VATM).

Chủ tịch Hội đồng thành viên VATM cũng yêu cầu áp dụng ngay cơ chế động viên, khuyến khích kịp thời để người lao động yên tâm làm thêm ca, làm việc ban đêm, tổ chức sản xuất hợp lý, tăng cường ca kíp, nhưng vẫn bảo đảm an toàn lao động và sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên.

Dịp này, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Long Thành, nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn giám sát đã cùng ký giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ đã đề ra.

Nội dung giao ước nhấn mạnh các đơn vị cam kết huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca liên tục, phối hợp chặt chẽ giữa các mũi, các hạng mục để bảo đảm tiến độ tổng thể, chất lượng và an toàn tuyệt đối trong suốt thời gian diễn ra phong trào.