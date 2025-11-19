Xem xét đầu tư sân bay Long Thành giai đoạn 2 sớm hơn dự kiến

Trong bối cảnh dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 sắp về đích, Bộ Xây dựng đang kiến nghị cơ chế để sớm triển khai giai đoạn 2 của dự án.

Theo Bộ Xây dựng, sân bay Long Thành giai đoạn 1 có một nhà ga công suất 25 triệu khách/năm, hai đường băng cùng hạ tầng không lưu, dịch vụ mặt đất, trụ sở của nhà chức trách hàng không...

Ở giai đoạn 2, sân bay được đầu tư thêm một đường băng cấu hình mở, một nhà ga hành khách công suất 25 triệu khách/năm và các công trình phụ trợ để đáp ứng tổng công suất 50 triệu khách/năm. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 khoảng 48.000 tỷ đồng, triển khai từ năm 2028 đến 2032.

Nhà ga hành khách đầu tiên của sân bay Long Thành đang dần hoàn thiện (Ảnh: Hoàng Bình).

Tuy nhiên, với kịch bản tăng trưởng GDP được đề ra từ năm 2026 đạt 2 con số, sản lượng hành khách qua các sân bay, đặc biệt là sân bay Long Thành, sẽ tăng nhanh hơn dự báo.

Do đó, Bộ Xây dựng cho rằng cần nghiên cứu đầu tư giai đoạn 2 sớm hơn dự kiến. Ngoài ra, việc đầu tư ngay đường cất hạ cánh thứ 3 thuộc giai đoạn 2 sẽ tận dụng được nhân công, máy móc thiết bị sẵn có của nhà thầu đang thi công, giúp tiết kiệm chi phí, rút ngắn tiến độ.

Theo Bộ Xây dựng, việc Quốc hội cho phép Chính phủ tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua sẽ giúp Chính phủ chủ động trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ dự án, phù hợp với chủ trương phân cấp, phân quyền.

Sơ đồ sân bay Long Thành giai đoạn hoàn chỉnh gồm 4 nhà ga (Ảnh: ACV).

Do đó, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ xem xét, trình Quốc hội cho điều chỉnh Nghị quyết 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015 theo hướng Chính phủ được tổ chức phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án theo thẩm quyền mà không phải báo cáo Quốc hội thông qua.

Trước đó, Nghị quyết 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án sân bay Long Thành nêu rõ: "Chính phủ chỉ đạo lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với từng giai đoạn của dự án và báo cáo Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư".