Đề xuất tuyến tàu điện 40 phút kết nối sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành

UBND tỉnh Đồng Nai vừa kiến nghị Thủ tướng cho bổ sung tuyến metro kéo dài từ tuyến Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh và sân bay Long Thành vào danh mục dự án được hưởng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 188/2025 của Quốc hội.

Theo đề xuất của địa phương, tuyến đường sắt đô thị kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành có tổng chiều dài 63km.

Hai hướng tuyến metro kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành (Đồ họa: Ngọc Tân).

Từ nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, hành khách đi theo tuyến Metro số 6 đến ga Thủ Đức. Tại đây, hành khách lên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) kéo dài đến trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và kết nối đến sân bay Long Thành.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, 2 địa phương sẽ nghiên cứu tổ chức một số chuyến tàu chạy liên tục vào khung giờ cố định, chỉ dừng ở 2 ga (ga Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và ga Thủ Đức). Theo phương án bỏ bớt ga dừng, thời gian di chuyển từ sân bay Long Thành về sân bay Tân Sơn Nhất vào khoảng 38-40 phút.

Hiện, tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã hoàn thành. Tuyến Metro số 6 (Vành đai trong) nằm trong số 7 tuyến được ưu tiên đầu tư theo cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 188 của Quốc hội, dự kiến triển khai từ năm 2026 đến 2035.

Với đoạn kéo dài Metro số 1 đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành, UBND tỉnh Đồng Nai đang phối hợp nhà đầu tư nghiên cứu các thủ tục để triển khai thực hiện dự án trong giai đoạn 2026-2030. Tuyến này sẽ được đầu tư theo hình thức PPP (hợp đồng BT), phát triển theo mô hình TOD.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, địa phương đang gặp khó khăn do dự án kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến Trung tâm hành chính tỉnh Đồng Nai và sân bay Long Thành theo hình thức công - tư, không được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù về tiêu chuẩn quy hoạch, đầu tư, áp dụng mô hình phát triển đô thị theo TOD...

Do đó, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị lãnh đạo Chính phủ trình Quốc hội chấp thuận bổ sung dự án này vào danh mục dự án đường sắt đô thị tại TPHCM được hưởng cơ chế đặc thù tại Nghị quyết 188/2025.