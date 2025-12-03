Tân Chủ tịch tỉnh Đồng Nai thị sát các nút giao kết nối sân bay Long Thành

Ngày 3/12, ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, đã đi kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông, duy tu sửa chữa, tổ chức giao thông trên quốc lộ 51 và các nút giao quan trọng kết nối cửa ngõ sân bay Long Thành.

Đi cùng đoàn có Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà cùng lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út (thứ 2 từ phải qua) trao đổi tiến độ thi công các nút giao cửa ngõ sân bay Long Thành tại nút giao T1 và T2 (Ảnh: Phước Tuần).

Trong chuyến khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã kiểm tra và nghe Sở Xây dựng báo cáo tình hình ùn tắc giao thông, tổ chức giao thông, các giải pháp tháo gỡ tại nút giao Ngã tư Vũng Tàu, vòng xoay Cổng 11, nút giao Võ Nguyên Giáp với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Đặc biệt, đoàn công tác dành nhiều thời gian kiểm tra, khảo sát tại các nút giao quan trọng giữa quốc lộ 51 với cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành, tuyến đường T1, T2 và đường 25B.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai (thứ nhất từ phải qua) trao đổi với thành viên đoàn công tác (Ảnh: Phước Tuần).

Tại Ngã tư Vũng Tàu, đại diện Sở Xây dựng báo cáo nhanh phương án giảm ùn tắc giao thông đoạn Ngã tư Vũng Tàu đến vòng xoay Cổng 11 là xây dựng đường trên cao qua đoạn đường này. Hạng mục xây dựng đường trên cao dọc tuyến quốc lộ 51 có chiều dài khoảng 5,5km. Điểm đầu tuyến đường tại nút giao ngã tư Vũng Tàu và điểm cuối tại nút giao Cổng 11. Tuyến đường trên cao được xây dựng theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h, quy mô 6 làn xe.

Quốc lộ 51 là tuyến đường huyết mạch, quan trọng nối Đồng Nai với cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, các khu công nghiệp ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (TPHCM). Thời gian qua, những nút giao trên quốc lộ 51 thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông, đặc biệt vào thời gian cao điểm, cuối tuần và dịp lễ, Tết. Đoàn cũng đi kiểm tra công tác sửa chữa, dặm vá mặt đường quốc lộ 51 do hư hỏng sau mùa mưa.