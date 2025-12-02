Tăng tốc thi công 6 bồn chứa nhiên liệu 6.000m3/bồn tại sân bay Long Thành

Ngày 2/12, Ban quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết, dự án hệ thống cung cấp nhiên liệu cho tàu bay tại sân bay Long Thành đang được tăng tốc thi công và dự kiến hoàn thành vào cuối năm.

Dự án nằm trong gói thầu 4.9 (thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay), được khởi công từ tháng 10/2024, theo hợp đồng sẽ hoàn thành vào tháng 6/2026. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo rút ngắn tiến độ của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đã điều chỉnh kế hoạch, đặt mục tiêu cơ bản hoàn tất phần xây dựng trước ngày 19/12 để bảo đảm đồng bộ với tiến độ chung của toàn dự án sân bay Long Thành.

6 bồn chứa nhiên liệu được bố trí đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn đầu sân bay Long Thành (Ảnh: Hoàng Bình).

Theo thiết kế, trạm nhiên liệu tàu bay tại sân bay Long Thành có công suất 5.200m3/ngày, với 6 bồn chứa nhiên liệu được bố trí đáp ứng nhu cầu khai thác giai đoạn đầu và bảo đảm an toàn vận hành theo tiêu chuẩn hàng không.

Các bồn nổi chứa nhiên liệu tàu bay được xây dựng với dung tích 6.000m3/bồn, tạo khả năng dự trữ lớn và bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định cho hoạt động khai thác tại sân bay Long Thành.

Hệ thống cấp nhiên liệu tại sân bay Long Thành được xây dựng đồng bộ, gồm khu bồn chứa và tuyến ống dẫn ngầm ra sân đỗ, cho phép tiếp nhiên liệu trực tiếp cho tàu bay, bảo đảm vận hành hiện đại và an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo tiến độ điều chỉnh, hạng mục xây dựng 6 bồn chứa nhiên liệu tàu bay hoàn tất trước ngày 5/12, tạo cơ sở để toàn bộ hệ thống cấp nhiên liệu đưa vào vận hành đồng bộ trong giai đoạn tiếp theo.

Sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, giai đoạn 1 có quy mô vốn khoảng 5 tỷ USD. Khi hoàn thành cả ba giai đoạn trong thập kỷ tới, sân bay sẽ trở thành lớn nhất Việt Nam, trên diện tích 5.364ha, với công suất phục vụ lên tới 100 triệu lượt hành khách mỗi năm.