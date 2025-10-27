Điều 19 toa xe chở gần 700 tấn đá chống trôi cầu đường sắt Bắc - Nam

Tối 27/10, thông tin từ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước lũ trên các sông tại Huế, Đà Nẵng lên cao đã gây ngập lụt nhiều đoạn đường sắt Bắc - Nam đi qua 2 địa phương này.

Lúc 14h20 cùng ngày, nước lũ đã gây ngập các tuyến đường ray số 1-3 tại ga Văn Xá (thành phố Huế). Ngành đường sắt đã yêu cầu đình chỉ sử dụng đường số 1 và 3 tại ga này.

Các toa xe chở đá dừng trên cầu Bạch Hổ để tăng tải trọng cho cầu đường sắt, tránh bị nước lũ cuốn trôi (Ảnh: VNR).

Nước lũ dâng cao còn gây ngập các đoạn km709+270 đến km709+950, khu gian Truồi - Hương Thủy. Mực nước tại đoạn km683+200 đến km683+650 cao hơn đỉnh ray 220mm, ngành đường sắt đã phong tỏa khu gian Huế - Văn Xá.

Tại cầu Bạch Hổ, nước sông Hương dâng cao gần chạm gầm cầu. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã điều 19 toa xe chở gần 700 tấn đá dừng trên cầu nhằm tăng tải trọng, tránh nguy cơ bị dòng nước xiết cuốn trôi.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, trong ngày 27/10, các đoàn tàu SE5 xuất phát từ Hà Nội phải dừng chờ tại ga Đồng Hới (Quảng Trị), tàu SE7 dừng chờ tại ga Đông Hà (Quảng Trị). Các đoàn tàu SE4, SE2 xuất phát từ TPHCM dừng chờ tại ga Huế.

Cầu Bạch Hổ bắc qua sông Hương, gần ga Huế (Ảnh: VNR).

Trước đó, ngành đường sắt đã ngừng chạy nhiều đoàn tàu xuất phát tại Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng.

Ngày 28-29/10, đôi tàu di sản HĐ1/2, HĐ3/4 tại Huế và Đà Nẵng cũng sẽ dừng chạy.

Tổng cộng có 2.700 hành khách của các chuyến tàu trên bị ảnh hưởng. Hành khách có vé các chuyến tàu ngừng chạy được trả lại vé tại nhà ga, không mất phí, thời hạn trong vòng 30 ngày.