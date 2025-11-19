Đèo Mimosa ở Lâm Đồng sạt lở, nhà dân chênh vênh trên taluy

Chiều 19/11, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp cùng các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xử lý hiện trường vụ sạt lở đất trên đèo Mimosa.

Sạt lở khiến nhà dân trên taluy dương đèo Mimosa lộ chân móng, nguy cơ đổ sập (Ảnh: Văn Minh).

Khoảng 16h cùng ngày, đất đá, cây gỗ từ taluy dương sạt trượt, đổ xuống mặt đường đèo Mimosa. Thời điểm này, một số tài xế điều khiển phương tiện lưu thông qua khu vực đã phát hiện, né tránh kịp.

Vụ việc không gây thiệt hại về người và tài sản. Tại hiện trường, cây ngã chắn ngang đèo khiến giao thông 2 chiều ách tắc; taluy dương của đèo sạt lở khiến một số công trình dân dụng ở phía trên bị lộ chân móng, nguy cơ đổ sập.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, di chuyển đất đá, cây ngã, điều tiết giao thông qua khu vực, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Cây xanh ngã đổ, chắn ngang đèo Mimosa (Ảnh: Văn Minh).

Trước đó, chiều 18/11, mưa lớn kéo dài khiến taluy âm đèo Mimosa, đoạn thuộc Km224+700 xuất hiện vết sạt lở dài khoảng 20m. Tại hiện trường, hệ thống hộ lan bằng kim loại bị sụt lún 1-2m, một phần taluy âm của đèo xuất hiện hàm ếch.

Trong ngày, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo cấm xe có tải trọng trên 15 tấn lưu thông qua Mimosa để đảm bảo an toàn. Xe có tải trọng trên 15 tấn ra vào Đà Lạt cũng được cơ quan chức năng điều tiết, phân luồng theo hướng tuyến mới.

Đèo Mimosa dài 11km, là một trong những tuyến đèo huyết mạch nối Đà Lạt với vùng phụ cận.