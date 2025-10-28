Dùng drone tiếp tế cơm, nước cho hàng chục tài xế mắc kẹt trên đèo Lò Xo

Ngày 28/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận lực lượng cứu hộ và người dân đã sử dụng drone để tiếp tế nhu yếu phẩm cho các tài xế bị mắc kẹt trên đèo Lò Xo do sạt lở nghiêm trọng.

Anh Trần Văn Dinh, trú xã Sa Loong, tỉnh Quảng Ngãi, chủ nhân chiếc drone, cho biết đã chủ động sử dụng chiếc máy bay không người lái chuyên dụng trong nông nghiệp của mình để hỗ trợ lực lượng cứu hộ khi họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận các tài xế.

Lực lượng cứu hộ cùng người dân sử dụng drone tiếp tế nhu yếu phẩm cho tài xế mắc kẹt trên đèo Lò Xo (Ảnh: Cắt từ clip).

“Trong hơn 2 giờ, tôi đã thực hiện 3 chuyến bay bằng drone, vận chuyển cơm, mì tôm, nước uống qua các điểm sạt lở đến tay các tài xế trên đỉnh đèo. Mỗi chuyến, drone có thể mang theo 30-50kg nhu yếu phẩm”, anh Dinh chia sẻ.

Anh Dinh cũng cho biết thêm, nhiều tài xế mắc kẹt phía bên kia đèo (thuộc địa phận Đà Nẵng) đã liên hệ nhờ giúp đỡ, nhưng do khoảng cách hơn 20km nên drone chưa thể tiếp cận.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi đánh giá cao hiệu quả của việc sử dụng drone, giúp đưa cơm, nước và các nhu yếu phẩm thiết yếu đến cho khoảng 50 tài xế một cách nhanh chóng và an toàn, vượt qua địa hình sạt lở hiểm trở.

Ngoài ra, chính quyền địa phương và người dân quanh khu vực đèo Lò Xo vẫn đang tích cực phối hợp, tiếp tế lương thực và hỗ trợ các tài xế bị mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ mang nhu yếu phẩm đến hỗ trợ các tài xế mắc kẹt trên đèo Lò Xo (Ảnh: Chí Anh).

Tính đến 17h ngày 28/10, đèo Lò Xo, đoạn qua các xã Phước Năng (Đà Nẵng) và Đăk Plô (Quảng Ngãi), vẫn còn nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở kéo dài đã khiến nhiều phương tiện bị mắc kẹt hơn 2 ngày tại khu vực giáp ranh hai địa phương.

Lực lượng chức năng đã lập chốt chặn hai đầu đèo, hướng dẫn phương tiện quay đầu và huy động máy móc, nhân lực khẩn trương dọn dẹp bùn đất. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt lở quá lớn và mưa to kéo dài, công tác khắc phục vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.