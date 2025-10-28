Di chuyển đất đá, thông xe trên cung đèo nối Đà Lạt - TPHCM

Chiều 28/10, ông Vũ Đức Nhuần, Chủ tịch UBND xã Sơn Điền, Lâm Đồng, cho biết, cơ quan chức năng đã di chuyển đất đá, xử lý các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc để đảm bảo cho phương tiện lưu thông.

“Hiện tại, các vị trí sạt lở cơ bản được xử lý, hoàn tất vào 15h cùng ngày. Từ đầu giờ chiều, đèo được thông xe một phần, đảm bảo cho xe máy, ô tô con lưu thông”, ông Vũ Đức Nhuần thông tin.

Lực lượng chức năng di chuyển đất đá, đảm bảo xe máy và ô tô con lưu thông qua đèo Gia Bắc (Ảnh: An Sinh).

Theo lãnh đạo xã Sơn Điền, cơ quan chức năng phân luồng, hướng dẫn ô tô tải, xe khách chuyển hướng lưu thông qua các tuyến khác để đảm bảo an toàn.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài, đèo Gia Bắc trên quốc lộ 28 xảy ra sạt lở ở nhiều vị trí, giao thông qua khu vực tê liệt. Cơ quan chức năng ghi nhận, từ đêm 27 đến rạng sáng 28/10, đèo Gia Bắc xuất hiện 7 vị trí sạt lở taluy âm và dương, trong đó có 2 vị trí sạt trượt với khối lượng đất đá lớn.

Đèo Gia Bắc có chiều dài hơn 10km nằm trên quốc lộ 28 nối quốc lộ 1A với quốc lộ 20. Đây là một trong những tuyến giao thông kết nối Đà Lạt - TPHCM.

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư, đường giao thông, vùng sản xuất nông nghiệp của người dân bị ngập sâu, nhiều tuyến đèo sạt lở.

Việc xử lý hiện trường các vị trí sạt lở trên đèo Gia Bắc hoàn tất vào chiều 28/10 (Ảnh: An Sinh).

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự, UBND tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ trong ngày 26-27/10 làm 1 nữ giáo viên thiệt mạng; 93 căn nhà bị ngập 0,5-1m; hơn 530ha cây trồng của người dân bị ngập, hư hỏng… tổng thiệt hại ước tính khoảng 4,5 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện nay, mực nước dâng cao tại các công trình thủy lợi: hồ Sông Quao, hồ Sông Lũy, hồ Núi Đất. Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận (Lâm Đồng) đang vận hành điều tiết tăng lưu lượng xả lũ qua tràn, nguy cơ ngập lụt các vùng hạ du.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, chính quyền địa phương nắm bắt tình hình mưa lũ và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ động sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm; quản lý hồ thủy lợi, thủy điện, vận hành xả lũ để đảm bảo an toàn công trình…