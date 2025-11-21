Chưa thể khắc phục cầu treo bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng

Trưa 21/11, ông Võ Hữu Xuân, Chủ tịch UBND xã Ninh Gia, Lâm Đồng, cho biết, địa phương đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả do lũ dâng cao.

Theo đó, nước lũ từ thượng nguồn đổ về sông Đa Nhim trong ngày 20/11 gây ngập lụt nhà, đất sản xuất nông nghiệp của người dân tại địa phương. Dòng nước chảy xiết cũng cuốn trôi cầu treo Phú Thiện bắc qua sông Đa Nhim khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Cầu treo bắc qua sông Đa Nhim bị lũ cuốn trôi ở Lâm Đồng (Video: Văn Minh).

Chủ tịch UBND xã Ninh Gia cho biết, cầu treo dài 120m bắc qua sông Đa Nhim, nối liền 2 xã Ninh Gia và Đức Trọng, được xây dựng từ 15 năm trước, cầu hẹp nên chỉ đảm bảo người dân đi bộ hoặc lưu thông bằng xe đạp, xe máy.

“Cầu treo bị nước lũ cuốn trôi, chưa thể khắc phục, nhưng dân cư 2 đầu cầu không bị cô lập do có tuyến giao thông quốc lộ 20 gần đó. Sắp tới, chúng tôi đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng xây dựng lại cầu để phục vụ việc đi lại của người dân”, ông Võ Hữu Xuân nói.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân ra khỏi vùng lũ lụt ở Lâm Đồng (Ảnh: Văn Minh).

Theo lãnh đạo xã Ninh Gia, cơn lũ trong ngày 20/11 khiến 117 hộ dân phải sơ tán đến nơi an toàn, 65ha hoa màu bị thiệt hại. Hiện, nước lũ ở địa phương đã rút, người dân trở về nhà dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Như Dân trí đã thông tin, mưa lớn kéo dài những ngày qua kết hợp các hồ thủy điện xả lũ khiến nhiều khu dân cư, vùng sản xuất của người dân bị ngập sâu. Trong đó, nước lũ gây thiệt hại nặng về tài sản cho người dân xã D’ran, xã Hiệp Thạnh, xã Ka Đô, Lâm Đồng. Cơ quan chức năng ghi nhận 4 người tại xã Lạc Dương tử vong do lũ cuốn, sạt lở đất.