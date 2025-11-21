Sơ tán hàng trăm hộ dân Lâm Đồng ra khỏi vùng lũ

Ngày 21/11, lãnh đạo UBND xã Cát Tiên, Lâm Đồng, cho biết, nước lũ từ thượng nguồn sông Đồng Nai dâng cao vào chiều 20/11 khiến nhiều khu dân cư của địa phương ngập sâu.

Trong đêm, xã Cát Tiên phối hợp cùng 80 cán bộ, chiến sỹ thuộc Quân khu 7, cùng lực lượng công an, dân quân, hỗ trợ hàng trăm người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Lực lượng chức năng cũng hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi đến nơi cao để tránh lũ.

Lực lượng chức năng đưa phương tiện vào vùng lũ ở xã Cát Tiên sơ tán người dân (Ảnh: Hoàng Sa).

Trong đêm 20/11, lực lượng chức năng xã Cát Tiên 3 hỗ trợ 39 hộ dân vùng trũng thấp các thôn Hòa Thịnh, Liên Phương, Trấn Phú, Trung Hưng sơ tán đến nơi an toàn.

Xã Cát Tiên 3 thành lập 4 tổ xung kích với tổng cộng 120 người cùng nhiều xuồng máy, áo phao để đảm bảo công tác hỗ trợ người dân vùng lũ.

Trong khi đó, nước lũ dâng cao ảnh hưởng đến khu dân cư các thôn Đức Phổ, Phổ Thuận, Cát Lâm 2, Sơn Hải, Phước Thái của xã Cát Tiên 2. Để đảm bảo an toàn, chính quyền xã Cát Tiên 2 phối hợp cùng các đơn vị chức năng sơ tán 100 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Nhà dân tại xã D'ran bị nước lũ cô lập (Ảnh: Minh Hậu).

Ở diễn biến khác, sáng 21/11, nhiều hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có thông báo giảm lưu lượng xả lũ sau 2 ngày nước gây ngập nhiều khu dân cư.

Theo đó, Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi xả tràn qua hồ Đơn Dương 1.400m3/s vào ngày 20/11, nay giảm xuống 500m3/s. Công ty Cổ phần Thủy điện Đồng Nai (đơn vị quản lý thủy điện Đồng Nai 3 và 4) xả tràn 2.300m3/s vào chiều 20/11, nay giảm xuống còn 800m3/s. Hồ Đại Ninh giảm từ 900m3/s còn 800m3/s.

Như Dân trí đã thông tin, mưa lớn kéo dài những ngày qua kết hợp các hồ thủy điện xả lũ khiến nhiều khu dân cư, vùng sản xuất của người dân bị ngập sâu. Trong đó, nước lũ gây thiệt hại nặng về tài sản cho người dân xã D’ran, xã Hiệp Thạnh, xã Ka Đô, Lâm Đồng. Cơ quan chức năng ghi nhận 4 người tại xã Lạc Dương tử vong do lũ cuốn, sạt lở đất.