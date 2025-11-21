Mở lại đèo Sông Pha trên tuyến đường kết nối Nha Trang - Đà Lạt

Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết, cơ quan chức năng mở lại tuyến đường đèo Sông Pha, thuộc quốc lộ 27, từ 10h cùng ngày sau khi hoàn tất việc dọn dẹp các điểm sạt lở.

Cùng với việc mở lại đèo Sông Pha, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa nắm tình hình thời tiết, phân luồng giao thông. Đồng thời, CSGT bố trí lực lượng túc trực tại các vị trí xung yếu để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

Lực lượng chức năng phân luồng giao thông đầu đường đèo Mimosa ở Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 19/11, do mưa lớn nên đèo Sông Pha (đoạn thuộc tỉnh Khánh Hòa) xuất hiện nhiều vị trí sạt lở, gây cản trở giao thông. Lực lượng chức năng sau đó ra thông báo đóng đèo phục vụ công tác khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn.

Đèo Sông Pha, còn gọi là đèo Ngoạn Mục, nằm trên tuyến quốc lộ 27, có chiều dài gần 20km, nối Đà Lạt với vùng biển Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa. Cung đường này quanh co qua địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vị trí taluy cao, nguy cơ sạt lở vào mùa mưa.

Tình trạng mưa lớn kéo dài tại tỉnh Lâm Đồng những ngày qua làm các khu dân cư, vùng sản xuất nông nghiệp bị ngập lụt, nhiều tuyến đèo xảy ra sạt lở đất. Trong đó, tình trạng sạt trượt tại đèo Prenn, đèo D’ran (quốc lộ 20), đèo Khánh Lê (quốc lộ 27C) làm giao thông tê liệt.