Phó Thủ tướng yêu cầu sớm sửa đường đèo Mimosa ở Lâm Đồng

Ngày 21/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra thực tế và làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả ngập lụt, sạt lở đất tại địa phương này.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác kiểm tra hiện trường sạt lở đất trên đèo Mimosa, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Ảnh: An Chi).

Báo cáo với Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, ngày 17-21/11, địa bàn xuất hiện mưa lớn kéo dài gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo đó, địa phương ghi nhận 4 người chết, 1 người mất tích, 1 người bị thương. Lũ lụt, sạt lở đất làm hơn 1.100 hộ dân bị ảnh hưởng về nhà cửa, tài sản. Vùng chịu thiệt hại nặng do thiên tai thuộc các xã D’ran, Ka Đô, Hiệp Thạnh, Đơn Dương, Tà Năng, Ninh Gia, Cát Tiên…

Mưa lũ làm 1.640ha cây trồng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị thiệt hại. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười, mưa lớn kéo dài nhiều ngày gây nên tình trạng sạt lở đất trên đèo Prenn, đèo Mimosa, đèo D’ran khiến tuyến đường này phải tạm dừng lưu thông.

Mưa lũ cũng làm nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn trên địa bàn Lâm Đồng bị nứt gãy, sụt lún, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của người dân. Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ khiến Lâm Đồng thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác khắc phục hậu quả thiên tai (Ảnh: An Chi).

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chia sẻ với tỉnh Lâm Đồng về những thiệt hại do mưa lũ trong những ngày qua. Đồng thời, Phó Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các cơ quan chức năng địa phương trong việc bám sát tình hình mưa lũ, tổ chức phòng chống thiên tai và sơ tán, di dời tài sản, giảm thiệt hại cho người dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cần có biện pháp thống kê các điểm sạt lở để chủ động sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm vì thời gian tới, mưa lũ còn diễn biến phức tạp.

Đồng thời, Lâm Đồng cần thực hiện phương án khắc phục hậu quả do mưa lũ, đặc biệt là xử lý các điểm sạt lở trên đèo Prenn, Mimosa, D’ran để đảm bảo mạch giao thông.

Đối với đèo Mimosa, Phó Thủ tướng yêu cầu Lâm Đồng đẩy nhanh tiến độ, khắc phục sự cố trong vòng 10 ngày để có thể thông xe 1 chiều, đảm bảo lưu thông hàng hóa.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc (Ảnh: An Chi).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, Trung ương đã hỗ trợ Lâm Đồng 200 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ. Do vậy, lãnh đạo địa phương phải sớm phân bổ nguồn hỗ trợ đến người dân vùng bị thiệt hại để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu Lâm Đồng rà soát các hồ thủy lợi, thủy điện để đảm bảo an toàn. Đặc biệt việc vận hành xả lũ trong mùa mưa phải đảm bảo, hạn chế thiệt hại đến người dân vùng hạ du.