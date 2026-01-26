Kích hoạt tình huống khẩn cấp thiên tai tại loạt xã ở Đà Nẵng

Ngày 26/1, UBND thành phố Đà Nẵng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sụt lún, nguy cơ sạt lở đất tại hàng loạt khu dân cư thuộc các xã miền núi sau ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và bão số 12, 13 cuối năm 2025.

Theo công bố, trong đợt mưa lũ cuối năm 2025, tại khu dân cư Loong Póc (thôn Tak Lũ, xã Nam Trà My) đã xuất hiện vết nứt lớn rộng khoảng 50cm, dài hơn 250m, cắt ngang tuyến đường bê tông chính và hình thành cung trượt đất đá quy mô lớn, có nguy cơ sạt lở bất cứ lúc nào.

Đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng tại xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng vào tháng 10/2025 (Ảnh: Phạm Thị Công).

Qua khảo sát vào tháng 12/2025, chính quyền xã Nam Trà My xác định 48 hộ dân nằm trong vùng đặc biệt nguy hiểm và đã chuẩn bị phương án sơ tán khẩn cấp, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm.

Tại xã Trà Vân, hai khu dân cư làng Măng Lin (thôn 1) và làng Tak Buôn (thôn 3) cũng được công bố tình huống khẩn cấp. Làng Măng Lin xuất hiện hố nước ngầm, vết nứt lớn trên sườn núi, ảnh hưởng 32 hộ dân. Còn làng Tak Buôn ghi nhận các vết nứt kéo dài khoảng 300m, nước ngầm trồi lên, đe dọa 41 hộ dân.

Ở xã Đông Giang, thôn A Điêu và một số khu dân cư khác xuất hiện nhiều vết nứt dài 200-500m trên sườn đồi dốc, ảnh hưởng đến 109 hộ dân. Chính quyền đã rào chắn, cắm biển cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Tại xã Trà Leng, các khu dân cư làng Ông Súp (thôn 2) và làng Ông Hùng (thôn 1) có các vết nứt lớn trên sườn đồi đe dọa trực tiếp 40 hộ dân.

Thôn Pà Rum, xã Nam Giang, cũng phát hiện vết nứt dài hơn 50m, sụt lún sâu 3-5m, có nguy cơ vùi lấp khu dân cư phía dưới, ảnh hưởng 16 hộ dân.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu các địa phương có tình huống khẩn cấp nêu trên triển khai biện pháp ứng phó, theo dõi chặt diễn biến sạt lở, sẵn sàng di dời dân và có phương án ổn định đời sống, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Trong đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân ở các xã miền núi như Hùng Sơn, Nam Trà My, Đông Giang, Trà Đốc, Avương... tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là thành phố Đà Nẵng.