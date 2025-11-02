Bão Kalmaegi vào giữa Biển Đông ngày 5/11, hướng về Trung Bộ

Tối 2/11, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến An Giang cùng các bộ, ngành liên quan chủ động ứng phó với bão gần Biển Đông (tên quốc tế là bão Kalmaegi).

Bão Kalmaegi đang hoạt động ở vùng biển phía Đông của Philippines. Hồi 16h ngày 2/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc, 132,5 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

“Dự báo ngày 5/11 bão đi vào khu vực giữa Biển Đông với gió cấp 13, giật trên cấp 16-17 và hướng về đất liền Trung Bộ - khu vực đang bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ trong những ngày qua”, công điện nêu rõ.

Hướng di chuyển của bão Kalmaegi (Ảnh: NCHMF).

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của bão Kalmaegi; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh.

Các địa phương khu vực miền Trung rà soát, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, từ chiều tối 2/11 đến tối 4/11 khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, cục bộ có nơi trên 700mm.

Khu vực Hà Tĩnh, phía Bắc tỉnh Quảng Trị phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi mưa trên 400mm. Phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3; sông Vu Gia tiếp tục lên và ở dưới mức báo động 3; sông Thu Bồn, sông Trà Khúc lên dần, ở mức báo động 2 đến trên mức báo động 2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3; sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục lên và ở dưới mức báo động 3.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế huy động nhân lực dọn dẹp vệ sinh, mở cửa đón khách tham quan khu di sản trở lại sau thời gian tạm đóng cửa vì mưa lũ (Ảnh: Vi Thảo).

Từ nay đến ngày 5/11, lũ trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Trị có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị) lên mức báo động 2-3, có sông lên trên mức báo động 3.

Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (tính đến chiều 2/11) cho thấy, mưa lũ đã khiến 36 người chết (Quảng Trị 7 người, Huế 15, Đà Nẵng 12 và Lâm Đồng có 3 người), 5 người mất tích và 60 người bị thương.

94 nhà bị sập, cuốn trôi; 400 nhà ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng bị hư hỏng. Hiện còn hơn 12.600 nhà bị ngập.

50 vị trí trên các tuyến quốc lộ đang ách tắc giao thông (24 vị trí do Bộ Xây dựng quản lý và 26 vị trí do địa phương quản lý). Đường sắt tuyến Hà Nội -TPHCM đã hoạt động trở lại, tuy nhiên một số điểm tàu phải chạy chậm do ngập.