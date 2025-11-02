Bão Kalmaegi có thể mạnh cấp 13, giật cấp 17 khi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 2/11, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines có một cơn bão đang hoạt động, tên quốc tế là Kalmaegi.

Lúc 16h vị trí tâm bão vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 132,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây với tốc độ nhanh khoảng 25km/h.

Đến 16h ngày 3/11, bão Kalmaegi trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines với cường độ cấp 11-12, giật cấp 15.

Trong 24 giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h và có khả năng mạnh thêm.

Đến chiều 4/11, bão trên khu vực phía Tây miền Trung Philippines với cường độ cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Dự báo ngày 5/11, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 13 trong năm.

Lúc 16h ngày 5/11, bão trên khu vực giữa Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16-17 và có khả năng mạnh thêm.

Hướng di chuyển của bão Kalmaegi (Ảnh: NCHMF).

Hầu hết các đài khí tượng quốc tế có cùng dự báo bão Kalmaegi sẽ mạnh lên sau khi đi qua Philippines.

Cụ thể, đài khí tượng Hong Kong nhận định bão sẽ giữ cường độ gió 140-145km/h khi gần đất liền từ Đà Nẵng đến Gia Lai, còn đài khí tượng Nhật Bản dự báo gió có thể đạt 144km/h.

Theo nhận định của đài khí tượng Hải quân Mỹ, bão Kalmaegi có thể đạt cực đại với sức gió lên đến 194km/h khi ở giữa Biển Đông và suy yếu khi vào gần đất liền.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và cường độ có khả năng mạnh thêm.

Dự báo từ chiều và đêm 4/11, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7m. Biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, trong khoảng ngày 5-6/11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.