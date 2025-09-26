Bão Bualoi vào Biển Đông, mạnh cấp 11, giật cấp 14

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 20h ngày 26/9, bão Bualoi đã đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025. Cường độ bão Bualoi mạnh cấp 11, giật cấp 14.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng trưa và chiều mai sẽ đi qua khu vực đặc khu Hoàng Sa, mạnh lên cấp 12, giật cấp 15.

Đến sáng 28/9, bão số 10 sẽ di chuyển vào khu vực biển Nghệ An - Huế.

Hướng di chuyển của bão Bualoi (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Đêm 28/9, có khả năng bão Bualoi di chuyển vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Bình với cường độ cấp 10-12, giật cấp 14.

Dự báo từ ngày 28 đến 30/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá - Quảng Trị có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Huế - Quảng Ngãi có mưa vừa, một số nơi mưa to.