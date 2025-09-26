Bão Bualoi di chuyển nhanh, cường độ mạnh, ảnh hưởng rộng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 17h ngày 26/9, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Bualoi cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 14, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35km/h.

Dự báo khoảng 1-2 giờ tới bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ chiều tối 27/9, vùng biển Thanh Hoá - Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Đến sáng 28/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Hướng di chuyển của bão Bualoi (Ảnh: NCHMF).

Dự báo từ 28 đến 30/9 khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá - Quảng Trị có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Huế - Quảng Ngãi có mưa vừa, một số nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng cảnh báo bão Bualoi di chuyển rất nhanh (30-35km/h, gần gấp đôi trung bình), cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng và có thể gây tổng hợp nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ven biển.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, tháng 9 mới là giai đoạn đầu của mùa mưa bão miền Trung. Thông thường, cao điểm bão tại khu vực này là tháng 9-11, thậm chí có thể sang đầu tháng 12.

Với nền nhiệt bề mặt biển đang cao bất thường, nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh trong tháng 10 và 11 là hoàn toàn có thể.

Ngoài cơn bão Bualoi, từ nay đến cuối năm sẽ có khoảng 2-4 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong đó có 1-2 cơn có thể ảnh hưởng đến nước ta, tập trung ở khu vực Trung Bộ.