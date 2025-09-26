Bão Bualoi di chuyển nhanh gấp đôi cơn bão bình thường

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 9h ngày 26/9, vị trí tâm bão Bualoi trên khu vực miền Trung Philippines, cường độ cấp 11, giật cấp 14.

Dự báo khoảng tối nay (26/9), bão Bualoi sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Cơ quan khí tượng dự báo sau khi vào Biển Đông, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ rất nhanh (trung bình 30km/h, nhanh gấp đôi so với các cơn bão bình thường), hướng về vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa.

Có thể ngày 28/9, bão sẽ đi qua đặc khu Hoàng Sa với cường độ có thể đạt cấp 13, giật cấp 15.

Hướng di chuyển của bão Bualoi (Ảnh: NCHMF).

Dự báo bão sau đó sẽ đổi hướng, đi dọc ven biển hướng về khu vực các tỉnh Bắc Trung Bộ và Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, thời gian bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng ngày 29/9.

Từ ngày 28 đến 30/9 Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa - Huế có thể mưa rất lớn.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, từ chiều tối nay vùng biển phía Đông Bắc và giữa Biển Đông có gió cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9.

Vùng gần tâm bão gió cấp 10-12, giật cấp 15, sóng biển cao 5-7m; biển động dữ dội. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ gặp dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.