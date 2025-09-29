Khẩn trương tìm kiếm tàu cá cùng 8 ngư dân mất liên lạc trên biển

Ngày 29/9, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Hoài Nhơn Đông khẩn trương thông báo, kêu gọi 4 tàu đang hoạt động trên biển hỗ trợ tìm kiếm tàu BĐ-97258TS mất liên lạc trong quá trình đánh bắt hải sản.

Tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Đông cho biết, chưa liên lạc được với tàu BĐ-97258TS và gia đình chủ tàu đang rất lo lắng.

Tàu thuyền ngư dân tỉnh Gia Lai hoạt động trên biển (Ảnh: Doãn Công).

Tàu cá BĐ-97258TS có 8 lao động, do ông Huỳnh Văn Sơn (SN 1981, trú tại phường Hoài Nhơn Đông) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Tàu hành nghề mành chụp kiêm câu cá ngừ đại dương, xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cà Ná (Khánh Hòa) từ ngày 12/9.

Lúc 20h13 ngày 27/9, khi đang hoạt động trên vùng biển, cách Đông Nam phường Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 147 hải lý, thiết bị giám sát hành trình của tàu bị mất kết nối, khiến tàu cá mất liên lạc với gia đình.

Đến 20h45 ngày 28/9, gia đình chủ tàu BĐ-97258TS đã đến đồn Biên phòng Tam Quan Nam báo cáo sự việc.

Trong một diễn biến khác, triều cường cao 4-5m đã nhấn chìm nhiều ghe máy, thuyền thúng của ngư dân xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai.

Ông Đặng Đình Triều, Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc, cho biết địa phương đang thống kê thiệt hại để đề xuất hỗ trợ ngư dân có ghe máy, thuyền thúng và ngư lưới cụ bị cuốn trôi, chìm do triều cường bất thường.

Trước đó ngày 27/9, nhận thông tin cơn bão Bualoi (bão số 10) sắp đổ bộ vào miền Trung, ngư dân xã Phù Mỹ Bắc đã chủ động đưa ghe máy, thuyền thúng và ngư lưới cụ lên bờ để neo, cột.

Tuy nhiên, khoảng 2h ngày 28/9, ven biển xã này xuất hiện triều cường bất thường, sóng cao 4-5m ập vào bờ biển khoảng 30m, cuốn trôi nhiều phương tiện, ngư cụ của ngư dân neo, cột gần bờ.

UBND xã đã cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác định có 11 thuyền thúng, 2 ghe gắn máy và hơn 80 tấm lưới cước của 14 ngư dân bị cuốn trôi. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 160 triệu đồng.