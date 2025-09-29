Tìm thấy thi thể 2 người mất tích ở Đà Nẵng

Chiều 29/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức, cho biết lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể anh L.V.K. (27 tuổi, trú tại thôn 3, xã Khâm Đức) khoảng 14h cùng ngày, cách hiện trường bị nạn gần 30m.

Trước đó, chiều 27/9, anh K. cùng 3 người khác đi làm về, bơi qua sông Nước Mỹ. Ba người đi cùng bơi qua bên kia sông, còn anh K. bơi đến giữa dòng không may bị nước cuốn trôi.

Chủ tịch UBND xã Khâm Đức cho biết, gia đình anh K. thuộc hộ nghèo. Sau khi tai nạn xảy ra, chính quyền xã đã đến thăm hỏi, động viên, đồng thời hỗ trợ để gia đình tổ chức an táng anh K..

Ông Trần Ngọc Tài, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Bình, cho biết lực lượng chức năng và người dân cũng đã tìm thấy thi thể ông N.M.T. (62 tuổi, trú tại thôn 6, xã Thạnh Bình) lúc 12h ngày 29/9.

Trước đó, khoảng 6h ngày 25/9, ông T. cùng ông P.H. (hàng xóm), đi vào khu vực núi thuộc thôn 5 để tìm kiếm tổ ong.

Trong quá trình đi, ông T. bị thất lạc. Đến 12h cùng ngày, ông H. quay về báo lại cho gia đình ông T. và nhờ người dân cùng chính quyền tổ chức tìm kiếm.