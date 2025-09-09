Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam gặp U23 Yemen ở đâu?

Hôm nay, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu quyết định ở bảng C vòng loại giải U23 châu Á gặp U23 Yemen trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đây là trận đấu “chung kết” ở bảng đấu, quyết định trực tiếp tấm vé tham dự giải U23 châu Á.

U23 Việt Nam dẫn đầu bảng C và chỉ cần một trận hòa với U23 Yemen là giành vé đi tiếp (Ảnh: Minh Quân).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play hay các kênh phát sóng miễn phí như VTV5. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp trận đấu.

Trước thềm trận đấu, U23 Việt Nam và U23 Yemen cùng có 6 điểm. Tuy nhiên, U23 Việt Nam xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Điều đó có nghĩa rằng, chỉ cần trận hòa trong trận đấu này, đoàn quân HLV Kim Sang Sik sẽ giành ngôi đầu bảng và chắc chắn có mặt ở vòng chung kết U23 châu Á tại Saudi Arabia vào năm sau.

Lợi thế của U23 Việt Nam trong trận đấu này là được thi đấu trên sân nhà Việt Trì (Phú Thọ). Đây là nơi khá có duyên với các đội tuyển của Việt Nam. Cũng tại sân vận động này, U17 Việt Nam cũng giành vé dự giải U17 châu Á sau trận hòa trước U17 Yemen ở lượt trận cuối cùng.

Về thực lực, U23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn so với U23 Yemen. Ở vòng loại giải U23 châu Á 2024, chúng ta cũng từng đánh bại đối thủ này với tỷ số 1-0 để giành quyền vào vòng chung kết.

U23 Việt Nam từng giành chiến thắng 1-0 trước U23 Yemen ở vòng loại giải U23 châu Á 2024 (Ảnh: Minh Quân).

U23 Việt Nam từ lâu đã là “khách quen” ở các giải U23 châu Á. Kể từ lần đầu xuất hiện năm 2016 tới nay, chúng ta đều đặn góp mặt ở giải đấu này. Thậm chí, U23 Việt Nam còn giành ngôi á quân vào năm 2018 sau khi thua U23 Uzbekistan trong trận chung kết. Ở hai giải đấu gần nhất vào các năm 2022 và 2024, U23 Việt Nam đều giành quyền vào tứ kết.

Do đó, đoàn quân HLV Kim Sang Sik tỏ ra vô cùng tự tin trước trận đấu với U23 Yemen vào hôm nay. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần tránh tâm lý chủ quan bởi chỉ cần một thất bại, U23 Việt Nam sẽ rất khó có cơ hội tham dự giải U23 châu Á. HLV Kim Sang Sik cần điều chỉnh thước ngắm của các cầu thủ khi đội bóng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trong hai trận gặp U23 Bangladesh và U23 Yemen.