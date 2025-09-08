Ngôi sao Yemen nhận xét thẳng thắn về sức mạnh của U23 Việt Nam

Vào lúc 19h ngày 9/9, hai đội U23 Việt Nam và U23 Yemen sẽ bước vào trận “chung kết” ở bảng C vòng loại giải U23 châu Á trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Trước thềm trận đấu này, hai đội cùng có 6 điểm nhưng U23 Việt Nam xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại.

Abdo Al Wami (số 17) ghi bàn duy nhất giúp U23 Yemen giành chiến thắng trước U23 Singapore (Ảnh: Yemen Football).

Do đó, U23 Việt Nam chỉ cần giành kết quả hòa trong trận đấu này là chắc chắn có vé tham dự giải U23 châu Á. Tuy nhiên, U23 Yemen hứa hẹn sẽ tạo ra sự phản kháng ở trận đấu quyết định này.

Trước trận đấu, tiền đạo Abdo Al Wami của U23 Yemen khẳng định quyết tâm giành chiến thắng trước U23 Việt Nam. Cầu thủ này cho biết: “U23 Việt Nam là đối thủ rất mạnh. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm và nỗ lực để giành chiến thắng trước đội chủ nhà.

Cách đây vài ngày, Abdo Al Wami chính là cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp U23 Yemen giành chiến thắng 1-0 trước U23 Bangladesh. Dù không phải là nhân tố chính của U23 Yemen nhưng Abdo Al Wami lại tiềm ẩn nhiều sự nguy hiểm.

HLV Al Sunaini khẳng định quyết tâm đánh bại U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, HLV của U23 Yemen, Al Sunaini, bày tỏ sự quyết tâm: “U23 Yemen sẽ bước vào trận gặp U23 Việt Nam với quyết tâm cao nhất. Mục tiêu của chúng tôi không khác gì ngoài chiến thắng để giành ngôi đầu bảng C và tham dự giải U23 châu Á.

Bất kỳ đội nào muốn vượt qua vòng loại đều phải luôn cố gắng, chiến đấu đến cùng trong mọi trận đấu. Không có sự chênh lệch quá lớn về trình độ giữa các đội ở bảng C. Sự tập trung, lòng quyết tâm của các đội ở từng trận đấu sẽ quyết định kết quả và thứ hạng của các đội bóng trong bảng”.

Đáng chú ý, ở vòng loại giải U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam từng đối đầu với U23 Yemen và giành chiến thắng 1-0.