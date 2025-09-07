Kịch bản nào giúp U23 Việt Nam giành vé dự giải châu Á?

Ở lượt trận thứ hai bảng C giải U23 châu Á diễn ra vào tối 6/9, U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Singapore. Kết quả này giúp đoàn quân HLV Kim Sang Sik nắm trong tay lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé tham dự giải U23 châu Á.

U23 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn giành vé tham dự giải U23 châu Á (Ảnh: Minh Quân).

U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng C với 6 điểm sau hai lượt trận, bằng điểm với U23 Yemen nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại.

Nên nhớ, theo quy định của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), chỉ có các đội đứng đầu mỗi bảng và 4/11 đội nhì bảng xuất sắc nhất mới giành vé tham dự vòng chung kết ở Saudi Arabia vào năm sau.

Với tình thế hiện tại, cơ hội để U23 Việt Nam giành vé dự giải U23 châu Á rất lớn. Chúng ta chỉ cần không thua U23 Yemen ở lượt trận cuối là hoàn thành nhiệm vụ. Khi ấy, U23 Việt Nam chắc chắn xếp trên U23 Yemen để đứng đầu bảng.

Dù màn trình diễn của U23 Việt Nam chưa thực sự ấn tượng nhưng chúng ta vẫn là đội bóng giàu kinh nghiệm. Kể từ khi bắt đầu tham dự giải U23 châu Á từ năm 2016 tới nay, U23 Việt Nam đều có mặt ở vòng chung kết.

U23 Yemen là chướng ngại vật cuối cùng của U23 Việt Nam (Ảnh: Minh Quân).

Đặc biệt, ở giải đấu vào năm 2018, U23 Việt Nam đã giành ngôi á quân sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết. Trong khi đó, ở hai giải đấu gần nhất vào năm 2022 và 2024, U23 Việt Nam đều giành quyền vào tứ kết.

Trong trường hợp thất bại trước U23 Yemen, U23 Việt Nam sẽ đứng thứ hai bảng C khi có 6 điểm nhưng đối diện với nguy cơ bị loại khá cao. Hiện tại, trên bảng xếp hạng của các đội nhì bảng, U23 Trung Quốc, U23 Iran, U23 Turkemistan, U23 Yemen là những đội bóng đang có 6 điểm (chưa kể nhiều đội có 4 điểm).

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen diễn ra trên sân Việt Trì (Phú Thọ) vào lúc 19h ngày 9/9.