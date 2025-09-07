Báo Đông Nam Á bình luận khi U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn

U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Singapore

U23 Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U23 Singapore ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại giải U23 châu Á trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đây là trận đấu mà các chân sút của Việt Nam thi đấu khá vô duyên, bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn. Dù vậy, cuối cùng, chúng ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ khi Văn Thuận đánh đầu tung lưới U23 Singapore ở phút 79.

U23 Việt Nam giành chiến thắng chật vật trước U23 Singapore (Ảnh: Minh Quân).

Với kết quả này, U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng C với cùng 6 điểm như U23 Yemen nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Điều đó giúp cho U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu (có vé trực tiếp tham dự giải U23 châu Á) khi chỉ cần hòa U23 Yemen ở lượt trận cuối (19h ngày 9/9).

Bình luận về chiến thắng của U23 Việt Nam, tờ Bola Sport (Indonesia) viết: “U23 Việt Nam đã chật vật giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước Singapore ngay trên sân nhà. Dù kết quả chưa mỹ mãn nhưng U23 Việt Nam lại nắm trong tay lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé tham dự giải U23 châu Á. Họ chỉ cần hòa U23 Yemen ở lượt trận cuối là hoàn thành nhiệm vụ.

Trong khi đó, U23 Singapore đã bị loại sau hai trận toàn thua. Trong trận ra quân, họ cũng hứng chịu thất bại với tỷ số 1-2 trước U23 Yemen”.

Tờ Telsik (Indonesia) cho rằng màn trình diễn của U23 Việt Nam chưa thực sự thuyết phục nhưng điều quan trọng là đội bóng đã giành hai chiến thắng trước U23 Bangladesh và U23 Singapore. Nhờ đó, U23 Việt Nam đứng đầu bảng C và nắm trong tay quyền tự quyết trước lượt trận cuối.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng chiến thắng (Ảnh: Minh Quân).

Trang Seasia tổng kết về thành tích của các đội bóng Đông Nam Á: “Các đội U23 Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Indonesia và Philippines đang có cơ hội giành vé tham dự giải U23 châu Á 2026.

Trong đó, U23 Việt Nam là đội bóng có nhiều cơ hội nhất khi chỉ cần hòa trước U23 Yemen ở lượt trận cuối là giành vé tham dự giải U23 châu Á. U23 Thái Lan buộc phải tử chiến với U23 Malaysia để giành vé đi tiếp. Tương tự, các đội Malaysia, Campuchia, Indonesia, Philippines đều bắt buộc phải thắng nếu không muốn bị loại”.

Trận đấu cuối ở bảng C vòng loại giải U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen diễn ra vào lúc 19h ngày 9/9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).

Bảng xếp hạng bảng C vòng loại U23 châu Á (Ảnh: Wiki).