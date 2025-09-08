Điểm yếu lớn nhất mà U23 Việt Nam cần khắc phục gấp

“Sốt ruột”, đó là cảm giác của nhiều người hâm mộ khi chứng kiến trận đấu của U23 Việt Nam gặp U23 Singapore trên sân Việt Trì vào ngày 6/9 vừa qua. Đó là trận đấu mà các cầu thủ U23 Việt Nam đã hóa thân thành “máy bắn bóng” khi tung ra 19 cú dứt điểm về phía khung thành đối phương nhưng đều không thành công.

U23 Việt Nam vẫn tỏ ra yếu kém trong khâu dứt điểm dù toàn thắng hai trận (Ảnh: Minh Quân).

Không phủ nhận U23 Việt Nam thiếu may mắn khi 5 lần thực hiện cú dứt điểm trúng xà ngang và cột dọc đối phương trong hai trận đấu với U23 Bangladesh và U23 Yemen nhưng trước tiên, chúng ta phải tự trách chính mình. Thật khó tin rằng Viktor Lê lại có thể dứt điểm trúng cột dọc ở cự ly chưa tới 5m trong trận đấu với U23 Singapore.

Hơn ai hết, HLV Kim Sang Sik là người nóng ruột hơn cả. Chỉ tới khi Văn Thuận đánh đầu tung lưới U23 Singapore ở phút 79, người ta mới thấy nét mặt của chiến lược gia người Hàn Quốc giãn ra phần nào.

Cần nhấn mạnh rằng trong hai trận đấu vừa qua, HLV Kim Sang Sik đã thử nghiệm hầu hết gương mặt tốt nhất có thể nhưng không một ai đáp ứng được khâu dứt điểm. Đó được xem là sự chuẩn bị không thực sự tốt trước thềm trận đấu quyết định với U23 Yemen.

“Mọi người đã thấy chúng tôi có rất nhiều cơ hội nhưng thủ môn của U23 Singapore đã thi đấu xuất sắc. Tuy nhiên, đội bóng cũng cần cải thiện nhiều hơn khâu dứt điểm”, HLV Kim Sang Sik phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu với U23 Singapore.

Bàn thắng của Văn Thuận đã giúp HLV Kim Sang Sik thở phào. Tuy nhiên, mối lo vẫn còn đó với U23 Việt Nam trước trận gặp U23 Yemen (Ảnh: Minh Quân).

Bình luận trên sóng truyền hình, HLV Phạm Minh Đức nhấn mạnh: “Các cầu thủ U23 Việt Nam chưa cho thấy được sự già dơ ở những nhịp kết thúc cuối cùng. Họ thiếu đi sự đĩnh đạc trong những pha xử lý quyết định”.

Còn nhớ, ở giải U23 Đông Nam Á diễn ra hồi tháng 7, HLV Kim Sang Sik đã trực tiếp “thị phạm” tiền đạo Quốc Việt về khâu dứt điểm. Ông đã kèm riêng và hướng dẫn chân sút này cách chạy chỗ, lấy đà dứt điểm và đích thân chuyền bóng cho học trò dứt điểm.

Điều đó cho thấy vấn đề ở khâu dứt điểm đã tồn tại rất lâu ở U23 Việt Nam. Điều may mắn là sự yếu kém trong khâu dứt điểm của U23 Việt Nam chưa bị trừng phạt. Sau khi lên ngôi ở giải U23 Đông Nam Á, chúng ta vẫn đang đứng đầu bảng C vòng loại U23 châu Á và nắm trong tay quyền tự quyết khi chỉ cần hòa U23 Yemen là giành vé dự giải châu Á. Giả sử, U23 Việt Nam xếp dưới đội bóng Tây Á trước lượt trận cuối cùng, khi ấy, tình hình của chúng ta sẽ rất phức tạp.

U23 Việt Nam cần phải chỉnh lại thước ngắm nếu không muốn trả giá đắt trước U23 Yemen (Ảnh: Minh Quân).

Tuy nhiên, chúng ta cần phải thực sự cảnh giác với tình cảnh hiện tại. Cách đây 1 năm, U20 Việt Nam đã lâm vào tình cảnh tương tự. Chúng ta chỉ cần một kết quả hòa trước U20 Syria ở lượt trận cuối cùng để giành vé dự giải châu Á nhưng cũng không làm được điều đó. Vấn đề ở chỗ, chính U20 Việt Nam đã tự đá phản lưới nhà trong bối cảnh U20 Syria cũng không muốn giành chiến thắng.

“Cái chết bất ngờ” là điều U23 Việt Nam thực sự lo lắng. Do đó, U23 Việt Nam cần thể hiện sự nghiêm túc, chuyên nghiệp của mình ở thời khắc cuối cùng. Trong đó, họ cần nghiêm túc trong khâu dứt điểm để tránh lâm vào thế khó.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Yemen diễn ra vào lúc 19h ngày 9/9 trên sân Việt Trì (Phú Thọ).