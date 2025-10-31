Vì sao FIFA chưa công bố phán quyết cuối cùng với Malaysia?

Theo kế hoạch, FIFA công bố phán quyết cuối cùng ở vụ FAM làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch vào ngày 30/10. Tuy nhiên, tờ Stadium Astro (Malaysia) cho biết kế hoạch của cơ quan quyền lực cao nhất bóng đá thế giới có chút thay đổi.

Hôm nay (31/10), FIFA sẽ tổ chức phiên điều trần với FAM, trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng (Ảnh: VFF).

Theo đó, trong hôm nay (31/10), Ủy ban kháng cáo của FIFA sẽ tiến hành phiên điều trần tại Miami (Mỹ) liên quan đến vụ việc giả mạo hồ sơ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. Phán quyết cuối cùng dự kiến được công bố vài giờ sau khi phiên điều trần khép lại.

Nhà báo uy tín ở Malaysia, Piang Shankly, thông tin thêm: “Ủy ban kháng cáo FIFA sẽ họp hôm nay tại Miami lúc 10h (23h theo giờ Malaysia) để tiến hành phiên điều trần kháng cáo của FAM liên quan đến vụ án làm giả tài liệu. Cơ hội kháng cáo thành công của FAM là rất mong manh”.

FAM khẳng định sẵn sàng đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) nếu kháng cáo không thành công ở FIFA. Đại diện của FAM cho biết: “Chúng tôi tin vào tính minh bạch và công bằng của quy trình, nhưng nếu cần, FAM sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc để bảo vệ quyền lợi của bóng đá Malaysia”.

FAM sẵn sàng đưa vụ việc lên CAS nếu kháng cáo thất bại ở FIFA (Ảnh: VFF).

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) khẳng định có thể sẽ phạt Malaysia ngay sau khi kháng cáo thất bại ở FIFA: “Dù đó là phán quyết của FIFA hay của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS), chúng tôi đều coi đó là phán quyết cuối cùng. Mọi thứ phụ thuộc vào FAM.

Sau khi FIFA giải quyết xong, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển cho AFC xem xét, và chúng tôi sẽ hành động tương ứng theo quyết định của FIFA cũng như cách mà nó ảnh hưởng đến các trận đấu thuộc AFC.

Sau đó, Ủy ban Kỷ luật AFC sẽ xem xét hồ sơ vụ việc để xác định những quy định nào đã bị vi phạm. Vì vậy, mọi thứ phụ thuộc vào hồ sơ mà FIFA chuyển lại cho AFC. Điều chúng tôi quan tâm chỉ là tư cách hợp lệ của các cầu thủ vì đó mới là phần liên quan đến AFC”.