Báo Argentina tung bằng chứng, chỉ rõ gốc gác của sao nhập tịch Malaysia

Trước giờ FIFA công bố kết quả kháng cáo, tờ Capital de Noticias (Argentina) đã giáng thêm một đòn đau vào tham vọng của bóng đá Malaysia khi tung thêm bằng chứng cho thấy ông nội của trung vệ Facundo Garces, ông Carlos Rogelio Fernandez, được sinh ra ở Argentina và cũng có mẹ là người Argentina. Điều đó có nghĩa rằng Facundo Garces không hề có bất kỳ gốc gác nào là người Malaysia.

Facundo Garces được xác định 100% là người Argentina, không có gốc gác Malaysia (Ảnh: CDN).

Tờ báo của Argentina nhấn mạnh: “Một cuộc điều tra quy mô của FIFA đã phơi bày hành vi gian dối trong hồ sơ gốc gác của nhiều cầu thủ khoác áo đội tuyển Malaysia, trong đó có hai cầu thủ người Argentina, Facundo Garces và Imanol Machuca. Theo tài liệu mà trang Capital de Noticias tiếp cận được, các giấy khai sinh dùng để chứng minh nguồn gốc Malaysia của họ đã bị làm giả”.

Tờ báo này tiếp tục chứng minh gốc gác của Facundo Garces: “Trường hợp của Facundo Garces là một ví dụ điển hình. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định ông nội của anh, Carlos Rogelio Fernandez, sinh ngày 29/5/1930 tại đảo Penang (Malaysia). Thế nhưng bản sao giấy khai sinh gốc do Cơ quan Hộ tịch tỉnh Santa Fe (Argentina) cung cấp cho FIFA lại chứng minh điều ngược lại: ông Fernandez được sinh ra tại khu Villa Maria Selva, thành phố Santa Fe, cách Malaysia hơn 14.000km.

Ngày tháng sinh là thật, nhưng địa điểm sinh hoàn toàn bị làm giả. Giấy tờ ghi rõ: “Dona Sebastiana Justa Fernandez (cụ của Facundo Garces), 26 tuổi, quốc tịch Argentina, cư trú tại Villa Maria Selva, khai sinh một bé trai tại nhà riêng vào lúc 18h30 ngày 29/5/1930”. Nói cách khác, mẹ của ông Fernandez và cũng là cụ cố của Facundo Garces, là người Argentina, không hề có gốc gác Malaysia như FAM đã tuyên bố.

Các giấy tờ cho thấy ông của Facundo Garces sinh ra ở Argentina (Ảnh: CDN).

Thời điểm đó, những con đường phía bắc khu Salvador del Carril ở Santa Fe vẫn chỉ được đánh số thay vì có tên riêng. “Đường số 22”, nơi ông Fernandez chào đời, ngày nay chính là đường Gorostiaga.

Giấy khai sinh còn ghi tên Don Cipriano Garces, người sau này trở thành chồng của bà Sebastiana, là một thương nhân người Tây Ban Nha. Như vậy, cả hai bên nội ngoại của Facundo Garces đều không có liên hệ gì với Malaysia”.

Cũng trong tài liệu mà tờ Capital de Noticias có được, cầu thủ Imanol Machuca, người từng được FAM khai có bà sinh ra ở Penang, thực chất cũng là người Argentina 100%. Bà của cầu thủ này được xác định sinh ra ở thị trấn Roldan, tỉnh Santa Fe (Argentina).

Cùng với Facundo Garces và Imanol Machuca, 5 cầu thủ nhập tịch khác của Malaysia cũng bị FIFA xác định làm giả hồ sơ là Rodrigo Holgado (Argentina), Jon Irazábal Iraurgui và Gabriel Arrocha (Tây Ban Nha), João Vitor Brandão Figueiredo (Brazil) và Hector Alejandro Hevel Serrano (Hà Lan). Tất cả đều bị cấm thi đấu quốc tế trong vòng 1 năm.