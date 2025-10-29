Luật sư phát hiện ra “kẽ hở”, Malaysia có thể thoát tội nhập tịch gian lận

Ông Serge Vittoz, thành viên của hãng luật Charles Russell Speechlys có trụ sở tại Zurich (Thụy Sĩ), được đánh giá là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực luật thể thao quốc tế. Ông từng đảm nhận nhiều vụ việc phức tạp liên quan đến Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và các tổ chức thể thao lớn trên toàn cầu.

Luật sư Serge Vittoz tự tin tìm ra "kẽ hở" trong tài liệu của FIFA để giúp Malaysia lật ngược thế cờ (Ảnh: VFF).

Liên đoàn bóng đá Malaysia đã chi ra rất nhiều tiền để mời vị luật sư danh tiếng này tham gia với vai trò trưởng nhóm pháp lý trong vụ kháng cáo án phạt của FIFA.

Theo tờ Stadium Astro, luật sư Serge Vittoz đã phát hiện ra những "kẽ hở" trong các tài liệu của FIFA để giúp FAM có thể kháng cáo thành công.

Tờ báo của Malaysia nhấn mạnh: “Nếu thuận lợi, một số điểm mà luật sư Serge Vittoz nêu ra có thể được sử dụng làm lập luận để FAM không phải chiến đấu vô ích ở Ủy ban kháng cáo của FIFA”.

Giám đốc điều hành đội tuyển quốc gia Malaysia, Rob Friend, khẳng định việc hợp tác với luật sư Serge Vittoz là bước đi chiến lược trong quá trình FAM bảo vệ cầu thủ và lấy lại danh dự cho bóng đá Malaysia.

Ông Rob Friend chia sẻ: “Chúng tôi phải bảo vệ các cầu thủ nhập tịch. Họ là những người hùng đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo Malaysia. Ngay từ ngày 22/8, tôi đã trực tiếp tham gia xử lý vụ việc và lập tức tìm kiếm đội ngũ luật sư hàng đầu thế giới. Mọi bằng chứng, tài liệu đều được thu thập và trình bày minh bạch. Chúng tôi muốn hiểu rõ cơ sở để phản biện và bảo vệ quyền lợi cho cầu thủ lẫn đội tuyển quốc gia.

Chúng tôi tin rằng chỉ có sự minh bạch và thiện chí mới giúp làm sáng tỏ mọi vấn đề. Tôi đã nhiều lần đến Miami để làm việc trực tiếp với FIFA, thể hiện cam kết rằng Malaysia muốn hợp tác toàn diện, hiểu rõ vụ việc và ngăn chặn những sai sót tương tự trong tương lai”.

FIFA sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng với Malaysia vào ngày mai (Ảnh: Getty).

Trước đây, luật sư Serge Vittoz từng đại diện cho nhiều liên đoàn thể thao quốc tế trong các vụ kiện lớn tại Tòa án thể thao (CAS), đồng thời tư vấn pháp lý cho một số đội tuyển và cầu thủ chuyên nghiệp, những người sau đó vẫn đủ điều kiện tham dự các kỳ World Cup 2018 và 2022.

Không chỉ dừng lại ở đó, luật sư Serge Vittoz còn tham gia cải tổ hệ thống quản trị và khung pháp lý của nhiều tổ chức thể thao, giúp họ đạt chuẩn mực quốc tế về minh bạch và quản lý rủi ro. Ông cũng từng giữ vai trò thẩm phán trong các ủy ban kỷ luật quốc tế, bao gồm Ủy ban chống doping của WADA và Hội đồng chống doping của Liên đoàn Cử tạ Thế giới (IWF).

Với kinh nghiệm chuyên sâu và tầm ảnh hưởng quốc tế, luật sư Serge Vittoz được kỳ vọng sẽ giúp FAM củng cố lập luận pháp lý, tận dụng các điểm chưa rõ ràng trong quy định của FIFA, qua đó bảo vệ công bằng cho các cầu thủ Malaysia và giữ vững uy tín bóng đá quốc gia trên trường quốc tế.

Vào ngày mai (30/10), FIFA sẽ công bố phán quyết cuối cùng với Malaysia. Sau thời gian này, cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới sẽ không tiếp tục tham gia vụ việc này. Malaysia có quyền kháng cáo lên cấp cao hơn là Tòa án thể thao (CAS).