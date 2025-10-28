FIFA có thể đưa ra phán quyết bất ngờ với Malaysia

Theo phán quyết đầu tiên của FIFA, 7 cầu thủ nhập tịch trái phép thi đấu cho đội tuyển Malaysia là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị cấm tham gia hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Hoàng thân Malaysia, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, tiết lộ rằng FIFA đang xem xét khả năng giảm án treo giò cho 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: FAM).

Trong thời gian qua, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã nộp đơn kháng cáo, và phán quyết cuối cùng dự kiến được đưa ra vào ngày 30/10.

Trước giờ phán quyết, Hoàng thân Malaysia, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, tiết lộ rằng FIFA đang xem xét khả năng giảm án treo giò cho 7 cầu thủ này, với hy vọng họ có thể hồi sinh sự nghiệp.

Theo chuyên gia bóng đá Dr. Zulakbal Abdul Karim, việc FIFA xem xét giảm án sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho những cầu thủ đang thi đấu ở các giải hàng đầu như Facundo Garces (La Liga, Tây Ban Nha) hay Rodrigo Holgado (Colombia).

Ông Abdul Karim cho biết: “Trong bóng đá, có một hiện tượng gọi là ‘reversibility’, tức là mất dần thể lực và phong độ khi ngừng tập luyện. Thời gian cấm thi đấu càng dài, cầu thủ càng mất nhiều nền tảng thể chất.

Chỉ cần ngừng tập luyện 2-3 tuần, thể lực cầu thủ đã giảm đáng kể. Một lệnh cấm kéo dài cả năm chắc chắn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể trạng và phong độ thi đấu.

Báo giới và chuyên gia Malaysia đều kêu gọi FIFA giảm án cho 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: FAM).

Tương lai của 7 cầu thủ này đã bị ảnh hưởng. Một số người bị giảm giá trị chuyển nhượng, mất thu nhập và bị gián đoạn hợp đồng trong thời gian treo giò. Thể lực có thể lấy lại, nhưng thời gian thì không thể quay ngược. Đó mới là hậu quả nặng nề nhất của án phạt. Dù vậy, nếu được hỗ trợ đúng cách, họ vẫn có thể trở lại phong độ cao”.

Trường hợp của trung vệ Facundo Garces của CLB Alaves (La Liga) là ví dụ điển hình. Sau khi bị treo giò, giá trị thị trường của anh sụt giảm một nửa (từ 2 triệu euro xuống 1 triệu euro). Trong khi đó, tiền đạo Rodrigo Holgado của America de Cali (Colombia) cũng bị đội bóng cho nghỉ không lương trong thời gian điều tra.

Tờ New Straits Times (Malaysia) đã lên tiếng kêu gọi FIFA sẽ giảm án cho 7 cầu thủ này: “Việc FIFA xem xét giảm án phạt được xem là tia hy vọng cuối cùng cho nhóm cầu thủ này, giúp họ trở lại sân cỏ sớm hơn và cứu vãn phần nào sự nghiệp đang dang dở.

Tất cả đang chờ phán quyết chính thức vào ngày 30/10. Nó có thể quyết định sự nghiệp của 7 cầu thủ nhập tịch của bóng đá Malaysia”.