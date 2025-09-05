Quyền anh Việt Nam lên tiếng về ông Lưu Tú Bảo, có thể đại hội bất thường

Chiều 5/9, VBF đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (BCH). Sau hội nghị này, phía Liên đoàn Quyền anh Việt Nam đã có thông báo chính thức, liên quan sự vắng mặt của Chủ tịch VBF suốt nhiều tháng qua.

VBF cho biết: “Ông Lưu Tú Bảo vắng mặt ở Việt Nam hơn nửa năm, không trực tiếp điều hành các hoạt động của Liên đoàn, điều này gây xôn xao dư luận và xuất hiện các thông tin không chính thống về việc ông Lưu Tú Bảo liên quan đến các tổ chức tội phạm quốc tế.

Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo vắng mặt ở Việt Nam nhiều tháng qua (Ảnh: VBF).

Vì vậy, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành VBF đã đưa vấn đề này ra hội nghị và kết luận như sau: Ông Lưu Tú Bảo sang Mỹ vì công việc gia đình từ tháng 2 và phải giải quyết một số việc riêng nên tạm thời chưa thể quay về Việt Nam”.

“Ông Lưu Tú Bảo sẽ ký giấy ủy quyền điều hành các hoạt động của VBF cho ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Chủ tịch (PCT) kiêm Tổng thư ký (TTK) VBF theo đúng quy định trong Điều lệ hoạt động của VBF đã được Bộ Nội vụ phê duyệt.

Trong thời gian chưa nhận được giấy ủy quyền của Chủ tịch, Ban Thường vụ và BCH VBF thống nhất ủy quyền điều hành VBF cho ông Nguyễn Duy Hùng. VBF có trách nhiệm đảm bảo hoạt động tổ chức thi đấu cho các đơn vị tỉnh, thành, ngành tại các giải trong hệ thống thi đấu quốc gia, đảm bảo việc thành lập và thi đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam”, thông báo của VBF cho biết thêm.

Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo sẽ ký giấy ủy quyền, bàn giao các công việc của mình cho cấp dưới, trong thời gian ông vắng mặt (Ảnh: VBF).

Trước đó, Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo rời Việt Nam, về Mỹ vì chuyện gia đình từ tháng 2. Sau khoảng thời gian này, các thành viên của VBF mất liên lạc với người đứng đầu tổ chức này.

Gần đây, xuất hiện một số thông tin trên truyền thông quốc tế, có liên quan đến ông Lưu Tú Bảo, bao gồm cả những thông tin bất lợi cho cá nhân ông Lưu Tú Bảo. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có văn bản thông báo chính thức, từ các cơ quan chức năng, liên quan đến các hoạt động của ông Lưu Tú Bảo.

Phía VBF cũng đã thể hiện quan điểm về vấn đề nói trên. VBF cho biết: “Ban Thường vụ và BCH VBF thống nhất, trong trường hợp cá nhân Chủ tịch VBF Lưu Tú Bảo nếu có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng trong nước và quốc tế về việc vi phạm pháp luật, Ban Thường vụ và BCH VBF sẽ tổ chức hội nghị để xin phép tổ chức Đại hội bất thường để bầu Chủ tịch mới.

Đảm bảo việc chỉ đạo, thực hiện thông suốt mọi hoạt động của VBF theo đúng quy định pháp luật và vẫn đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động của VBF đến hết nhiệm kỳ 2 (2023-2028)”.

VBF cũng cam kết điều hành mọi hoạt động của Quyền anh Việt Nam trôi chảy, đúng tôn chỉ, mục đích, điều lệ hoạt động của VBF trong những ngày tới đây.