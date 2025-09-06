HLV Kim Sang Sik lo ngại một điều trước trận đấu với U23 Singapore

Ở buổi tập chiều 5/9, ngay trước trận đấu với U23 Singapore, HLV Kim Sang Sik nói: “Mọi người cũng biết, thời tiết ở Phú Thọ khá nóng bức. Qua các buổi họp, chúng tôi đã xem băng hình để rút kinh nghiệm từ trận đấu vừa qua và chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới. Nhìn chung, U23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu gặp U23 Singapore”.

HLV Kim Sang Sik lo ngại thời tiết nóng dễ vắt kiệt sức cầu thủ U23 Việt Nam (Ảnh: VFF).

“U23 Singapore là đội bóng có điểm mạnh riêng, đồng thời khẳng định U23 Việt Nam sẽ có một vài điều chỉnh về nhân sự để phù hợp với yêu cầu chiến thuật”, HLV Kim Sang Sik nói thêm.

Dù đề cập đến những sự điều chỉnh có thể xảy ra trong trận đấu tối nay với U23 Singapore, nhưng dĩ nhiên vị HLV người Hàn Quốc không đề cập cụ thể đến những sự điều chỉnh này.

HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Tôi không thể nói cụ thể về những sự điều chỉnh, nhưng sẽ có thay đổi một số vị trí trong đội hình xuất phát. Tôi tin tưởng và chờ đợi màn trình diễn tốt nhất từ các cầu thủ”.

U23 Việt Nam sẽ có chiến thắng thứ hai tại giải? (Ảnh: VFF).

“Trận đấu với U23 Singapore là trận đấu thứ hai của chúng tôi ở bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, chúng tôi hy vọng khán giả Phú Thọ sẽ đến cổ vũ, động viên, để U23 Việt Nam có một trận đấu thật tốt”, HLV Kim Sang Sik mong mỏi người hâm mộ đến sân.

Ở lượt trận đầu tiên thuộc bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam có chiến thắng 2-0 trước Bangladesh. Ngược lại, U23 Singapore nhận thất bại 1-2 trước U23 Yemen.

Đội bóng của HLV Kim Sang Sik quyết tâm giành chiến thắng trước U23 Singapore để duy trì ngôi đầu bảng của mình, đồng thời hướng đến chiếc vé dự vòng chung kết (VCK) giải đấu châu lục.